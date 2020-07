StorieTouraine, 13/07/20 – Un obus découvert dans la Brenne ; Taux de réussite record au bac en Touraine ; Célébrations du 14 juillet…

Et l’approche des soldes.

La StorieTouraine vous résume l’info en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

----------------

Un engin explosif dans la Brenne…

Les gendarmes d’Indre-et-Loire rappellent qu’il ne faut surtout pas pêcher à l’aimant sans autorisation dans les cours d’eau du département et encore moins manipuler tout ce qui ressemble à une bombe ou un obus qui s’accrocherait à son matériel. Pourtant, ce dimanche, un retraité qui pêchait à Vernou a sorti un obus de la Brenne puis l’a ramené chez lui avant de prévenir les forces de l’ordre qui ont fait venir les démineurs de La Rochelle pour neutraliser l’engin.

Carton au bac…

Le rectorat a publié les taux de réussite du bac 2020 après rattrapage : 95,2% en Indre-et-Loire, soit un point de plus que la moyenne régionale. C’est inédit car en 2019 91,3% des candidates et candidats avaient obtenu leur diplôme. L’écart entre les deux sessions est tout de même plus faible qu’avant rattrapage. A noter que dans les filières générales (L, S, ES) ce taux de réussite est de 98,7% 97,8% en filières technologiques et 85,9% en bac pro, systématiquement mieux que la moyenne du Centre-Val de Loire. Rappelons que suite au confinement, les épreuves habituelles ont été annulées. Et qu’en 2021, elles seront réduites car une partie de la note dépendra du contrôle continu, cette fois de façon institutionnalisée.

J-2 avant les soldes…

Décalée à cause du confinement, la période de rabais pour les commerces de mode, électroménager ou autres débute ce mercredi 15 juillet, et pour 4 semaines jusqu’au 11 août. Même si, dans les faits, certains commerces pratiquent déjà des ventes privées ou réductions semblables. A noter que les enseignes de Tours Métropole auront l’autorisation d’ouvrir dimanche.

14 juillet…

En raison du coronavirus, les cérémonies du 14 juillet seront peu nombreuses ou en petit comité cette année. Joué-lès-Tours a organisé la sienne ce lundi. Tours et Amboise en font une ce mardi. Une dizaine de feux d’artifice sont prévus dans le département à Abilly, Thilouze ou encore aux lacs d’Hommes.