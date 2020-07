Des ânes, du miel, du disc-golf… 5 bonnes raisons de filer à la Gloriette en juillet

Certaines animations sont gratuites.

Accessible en tram, reposante, proche du Cher, remplie de jeux… Il y a plein de bonnes raisons de s’offrir une pause à la Gloriette (près des Deux-Lions à Tours). Le plus grand parc de l’agglomération se prête autant aux pique-niques entre amis qu’aux activités familiales. Et chaque année on peut y pratiquer pas mal d’activités via des animations. On en a sélectionné 5 d’ici la fin du mois de juillet…

1 / Samedi 18 juillet – rencontre avec les ânes :

Animé par l’association Biodivercity, cet atelier propose aux petits comme aux grands d’en apprendre plus sur les ânes qui paissent à la Gloriette. Vous apprendrez à les chouchouter (brossage ou curage des sabots) avant de faire une balade d’une heure en les guidant à la longe. C’est à partir de 6 ans et il faut réserver au 02 47 21 63 79. Horaires : de 14h30 à 16h30.

2 / Mercredi 22 juillet – initiation au disc-golf :

C’est un jeu qu’on ne pratique pas depuis très longtemps dans le parc mais qui a vite fait ses adeptes. L’association Les Oufs vous accueille avec les enfants à partir de 8 ans, même si vous n’avez jamais pratiqué. Il suffit de bonnes baskets et d’eau et d’être en forme pour réussir les challenges qui vous seront proposés. Et c’est gratuit. Réservations au 02 47 21 63 79. Horaires : 14h30-17h30.

3 / Les passages du bibliobus :

C’est une nouveauté de l’année : le bibliobus de la ville de Tours s’arrête à la Gloriette à plusieurs reprises dans l’été (notamment les mercredis 15 et 22 juillet de 14h à 17h, le samedi 25 et le mardi 28 de 14h à 16h30). Vous pourrez donc bouquiner sur place au soleil ou emprunter le livre à dévorer sur votre lieu de vacances.

4 / Jeudi 23 juillet – récolte du miel :

Le printemps a été particulièrement beau et fleuri, alors les abeilles du parc ont bien travaillé. C’est le moment d’aller voir quelle odeur, quelle texture et quelle couleur a leur production. A partir de 8 ans vous pourrez emmener les enfants pour découvrir le rucher et participer à la récolte, au milieu des insectes. Réservez votre place au 02 47 21 63 79. Horaires : de 9h à 16h30.

5 / Mardi 28 juillet – séance bien-être :

Non, la menthe ce n’est pas seulement pour faire des mojitos ! On peut l’utiliser avec du gros sel pour faire un bain de pied. Et tant qu’on y est, utiliser de la farine de riz pour se faire un masque et avoir la peau toute douce. Vous pourrez apprendre à maîtriser ces techniques (à partir de 6 ans) avec Valérie de la Gloriette de 14h à 16h en réservant au préalable au 02 47 21 63 79.

BONUS / Un jeu de piste gratuit :

C’est pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 11 ans. Deux aventures différentes en fonction de leur âge. Il vous suffit d’aller demander les infos à l’accueil de la Maison de la Gloriette et on vous donnera le nécessaire.