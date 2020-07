StorieTravaux, 12/07/20 - Ralentissements sur l'A10, chantiers à Tours...

On fait le point sur les chantiers de la semaine.

Chaque dimanche sur Info Tours on vous résume les chantiers portés à notre connaissance et prévus dans les prochains jours afin de vous organiser dans vos déplacements...

------------------------

A10 :

Le mercredi 15 juillet, de 8h à 19h : risque de ralentissement entre la bifurcation des autoroutes A10/A85 et la sortie Monts-Sorigny (n°24.1), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Tours :

Des travaux de réfection des trottoirs au carrefour du Lac (côté Est) débutent mercredi 15 juillet. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Les opérations doivent se terminer le 24 juillet.

Ce qui va surtout perturber la circulation ces prochains jours c'est la suite du chantier pour le nouveau réseau de chauffage de Tours-Ouest. Dès ce lundi 13 juillet et jusqu'à début août, chantier Rue du Capitaine Pougnon du carrefour de la Rue Giraudeau à la Rue Merlusine. Autres opérations au carrefour des rues Lamartine et Desmoulins dès le 15 juillet et Rue de la Bourde (jusqu'à fin août). D'autres phases du chantier débuteront en août et se poursuivront en septembre.

Perturbations avec un impact pour Fil Bleu :

Mardi 14 juillet en raison d'une cérémonie pour la fête nationale Place Anatole France, la ligne 4 y sera perturbée dans l'après-midi, ainsi que les lignes 12, 53 et 54. Les arrêts St Joseph, Porte de Loire, Voltaire, Château de Tours et Quai Malraux ne sont pas desservis dans les deux sens. Vous devez vous reporter à l'arrêt St Joseph (de la ligne C2) situé quai Paul Bert, à l’arrêt Paul Bert situé Quai Paul Bert ou à l’arrêt provisoire situé Quai de Portillon.

La déviation sera également mise en place le lendemain, mercredi 15, cette fois à cause des travaux sur le quai Malraux. Cela concerne les lignes 12, 53 et 54.

Le 17 juillet, en raison de travaux rue de Jérusalem, les arrêts Jérusalem, Marceau et St Martin ne sont pas desservis par la Ligne C1 (direction Bretonneau). Vous devez vous reporter à l’arrêt Nationale situé rue Néricault Destouches, ou à l’arrêt Grand Marché situé Place des Halles.