ReplayTouraine #39 – Accident mortel à Family Park, meurtre en Chinonais, 14 juillet sans artifice… 5 infos qui ont marqué la semaine

On revient aussi sur les résultats du bac.

Le samedi, c’est le jour où l’on revient sur les faits marquants de la semaine en résumé et en images. Voici l’édition de ce 11 juillet…

---------------

1 – Le choc à Family Park

Alors qu’il a ouvert ses portes au public le 1er juillet sur son nouveau site de Sorigny, Family Park a été endeuillé par l’accident mortel d’un de ses employés ce lundi 6 juillet. Le drame s’est produit en fin de matinée, sur le Gold Rush, une des nouveautés à sensations. Pour une raison que l’enquête n’a pas encore déterminée, l’homme de 63 ans qui effectuait sa deuxième saison sur place a été percuté par une nacelle et il n’a pas pu être sauvé. Le manège a été fermé mais le reste du parc est ouvert au public. Naturellement, l’ensemble des équipes a été très marquée par ce décès tragique et une cellule psychologique a été mise en place pour leur permettre de parler.

2 – La mort d’une femme à Savigny-en-Véron

On ne sait pas encore précisément ce qu’il s’est passé entre lundi soir et mardi matin sur un terrain de Savigny-en-Véron occupé par plusieurs familles issues de la communauté des gens du voyage. En tout cas mardi matin une femme de 38 ans a été retrouvée morte dans le camping-car appartenant à d’autres membres de sa famille. L’autopsie a permis de déterminer qu’elle a été étranglée. La veille, elle avait également reçu des coups en tentant de mettre fin à une bagarre. Depuis les faits, deux hommes de 29 et 50 ans ont été mis en examen à Tours. Le campement a lui été évacué.

3 – Un 14 juillet pas comme les autres

La Fête Nationale n’aura pas le même goût que d’habitude. A part pour 9 communes (Reugny, Hommes, Villaines-les-Rochers, Saint-Epain, Thilouze, Descartes, Abilly, Nouans-les-Fontaines et Genillé) aucun feu d’artifice tiré dans le département lundi et mardi. Tours, Joué, La Riche/Saint-Cyr, Amboise ou Chinon ont annulé. Pas de bal des pompiers non plus à Tours. Evidemment c’est la conséquence de la crise sanitaire pour empêcher les grands rassemblements. Certaines communes organiseront tout de même des cérémonies en petit comité comme Amboise et Joué-lès-Tours, ou des petits concerts. A Tours, la Place du Grand Marché et la Rue de Châteauneuf seront piétonnisées en fin de journée. Pour des feux d’artifice, il faudra atteindre la fin du mois et le mois d’août.

Par ailleurs, la préfecture d’Indre-et-Loire annonce la mobilisation de 200 gendarmes et la prise de deux arrêtés pour empêcher l’éventuelle installation d’un teknival envisagée ce week-end. Le transport de sono et l’organisation de grands événements musicaux sont donc interdits.

4 – Résultats d’examens

On n’a jamais vu de tels chiffres : 93,1% des candidats au bac d’Indre-et-Loire ont eu leur diplôme du 1er coup, chiffre qui monte même à 96,1% en filières générales. C’est un record même si l’examen était particulier cette année, sans épreuves mais avec des moyennes calculées grâce au contrôle continu pendant les deux premiers trimestres, donc de la rentrée jusqu’au début du confinement. Pour les élèves ayant entre 8 et 10, des oraux de rattrapage ont été organisés et ils se sont achevés ce vendredi. Les élèves de 3e ont également reçu leurs résultats pour le brevet jeudi, là-encore avec un quasi-carton plein. On notera juste que, contrairement à l’an passé, c’est l’Indre qui a obtenu les meilleurs résultats au bac devant la Touraine, avec 0,1 point de plus pour le taux de réussite global.

5 – On se baigne où ?

Il va faire bien beau dans les prochains jours donc vous aurez forcément envie de baignades. Comme chaque année, l’Agence Régionale de Santé a dévoilé la carte des lieux de baignade en milieu naturel dans le département et à proximité, avec un indice sur la qualité de l’eau (bonne ou excellente). On précisera que Joué-lès-Tours n’ouvre pas cette année, que Monnaie gardera au moins son plan d’eau fermé en juillet et que l’Île-Bouchard n’a pas encore entamé sa saison.

Bonus – Le qui est qui du conseil municipal de Tours ?

Depuis une semaine, une nouvelle équipe compose le conseil municipal de Tours autour d’Emmanuel Denis. Qui en fait partie ? Quel est leur CV ? On vous répond dans cet article de 37 degrés.