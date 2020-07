Concerts, bal populaire ou soirée quiz : tous les bons plans tourangeaux du loooong week-end du 14 juillet

Pas de feu d’artifice, mais on peut vivre sans.

Chaque vendredi Info Tours sélectionne pour vous une série d’événements pour occuper votre week-end. Avec le 14 juillet qui se profile mardi, on vous a mitonné une version XXL de notre agenda pour tenir 4 jours si vous faites le pont (et même si vous ne le faites pas).

On en a déjà parlé…

Ce week-end, le festival Terres du Son qui aurait dû se tenir à Monts est annulé. MAIS l’ASSO qui l’organise a préparé un après-midi concert gratos à Bléré. Les détails dans cet article. On vous conseille aussi de foncer au CCC OD de Tours avec une nouvelle expo dans la Nef, une œuvre monumentale qui bouge en permanence avec un bruit qui rappelle les vagues. En fermant les yeux, vous aurez quasi l’impression d’être à la plage (véridique !).

Pas cher !

Samedi, le Secours Populaire d’Indre-et-Loire fait sa braderie derrière la médiathèque à Tours Nord (20 Rue de Tourcoing). Vêtements, jouets, livres, vaisselles… Vous trouverez plein de choses pour aider l’association qui a besoin de ressources pour poursuivre ses actions auprès des plus démunis.

La saison des cinés plein air continue !

Et du coup c’est plus facile de respecter les gestes barrières. Samedi, 22h, on va voir Dragons 3 au château du Plessis à La Riche (gratos !), et on y retourne le lendemain à la même heure pour Le Sens de la Fête (toujours à 0€). Précisions qu’il y a aussi plein d’autres choses ce week-end au Plessis qui accueille des activités culturelles tout l’été : ce vendredi, 20h30, concert de musique baroque avec l’Ensemble Parchemins (5 à 10€) puis samedi et dimanche, théâtre jeune public à 16h avec L’Enfant Fourmi : Une comédienne toute de noir vêtue mène un fascinant et hypnotique rituel à l’aide de boîtes-dessins et de petites ampoules de toutes les couleurs (5 à 10€). Si vous avez faim, il y a à manger sur place tous les soirs. Les détails par ici.

Et en intérieur…

Ciné Off organise une projection du film Le Capital du XXIe siècle inspiré des travaux de Thomas Piketty. C’est ce vendredi à 20h30 à la salle Patrice Leconte de Sainte-Maure-de-Touraine. En mélangeant références à la pop culture et interventions d’experts parmi les plus influents de notre époque, le film est un voyage à travers l’histoire moderne de nos sociétés. Il met en perspective la richesse et le pouvoir d’un côté, et de l’autre le progrès social et les inégalités. Un documentaire suivi d’un échange avec Laurine Allory, professeur de Science Économique et Sociale. Entrée : entre 4€50 et 7€50.

Nouvelles expos (avec entrée gratuite) !

Le Tourangeau Dominique Spiessert s’installe au Jardin des Rives de Saint-Avertin (galerie l’Annexe, ouverte du vendredi au dimanche de 15h à 19h). Du 11 juillet au 13 septembre, il montre ses œuvres drôles (proches de la caricature), ou celles illustrant des poèmes. Des théâtres d'imagination posés sur des damiers polychromes bâtissent d'incroyables scénographies, telle des montagnes de rêves qui se matérialisent sous l'œil du visiteur. En petit ou grand format.

Et puis à Tours, vous pourrez découvrir les illustrations de Jean-Pascal Jauzenque chez Arcades Institute (la belle galerie de la Place la Monnaie). Vernissage samedi 14h-20h, et expo jusqu’au 12 août avec des extraits de ses carnets de croquis. Attention il faut s’inscrire (sauf pour le vernissage) : 02 47 66 25 65, et venir avec son masque.

Bons plans guinguettes…

On rappelle à toutes celles et tous ceux qui ne l’ont pas encore imprimé que la guinguette Port Avertin de St Av’ ouvre mardi 14 juillet, qu’on peut toujours y louer des pédalos et bateaux électriques, qu’il y a un bar et de quoi manger local et qu’à part le lundi ce sera open jusqu’en septembre.

Ceci étant dit, si vous êtes en peine de l’annulation quasi générale des festivités du 14 juillet on a quand même trouvé un événement bal populaire dans ce département : à Beaulieu-lès-Loches, guinguette La Javanaise. C’est lundi 13, 20h30-23h30. Dansez messieurs dames !

Si vous restez à Tours, du son à la guinguette samedi 19h30-22h30 avec la venue annoncée de Radio Byzance « un trio qui partage ses ondes positives et multiculturelles » façon reggae-dub acoustique avec violon, flûte mais aussi mais aussi buzuki et derbouka. Vous en profiterez autan Chez Dupont qu’à la guinguette principale.

Un peu plus tôt, à 16h30, la guinguette L’Arrose’Loire (celle de La Riche) accueille le sound system reggae de Unity Vibes, et ça va durer 6h. Le temps de vider quelques verres (avec modération)…

Apéro, salsa et arrosoir…

On vous a déjà parlé des Jardinières Masquées, ce collectif qui jardine dans les parcs et sur les places de Tours pour planter des légumes et des fruits que tout le monde peut déguster. Mardi 14 juillet c’est grosse fête : l’apéro aura lieu Place de Strasbourg de 18h à 23h (chacun.e ramène ce qu’il ou elle veut, plutôt du bio et du local)… et en parallèle il y aura des cours de salsa en mode initiation dès 17h dans le parc. Que vous pourrez mettre à profit pour la soirée musicale de 19h à 21h. Infos ici.

Il se passe quoi dans les bars ?

Samedi soir, c’est scène ouverte par l’association Magiamigos au Serpent Volant Rue du Grand Marché, dès 19h et pendant 3h avant la presta du DJ Cristeaux Liquides.

Si vous êtes en Amboisie, direction Volupia à Chargé avec sa soirée house de 20h à minuit en compagnie de Mustô.

Vous avez jusqu’à lundi pour réviser les fondamentaux de la musique, du ciné, des séries et vos cours d’histoire-géo. La Grande Ourse organise une soirée quiz pour toute sa clientèle à partir de 20h Rue Bretonneau.

Lundi, y’a aussi la soirée d’inauguration d’un nouveau bar à binouzes à Esvres : To beer or not to beer (jeu de mots). Du coup La Charcuiterie Musicale et ses blind test à la réputation magistrale se chargent de l’animation dès 18h.

C’est pas fini ! Mardi 14 juillet, 19h-23h, soirée blues au Grand Cagibi dans le quartier Aucard avec Shanna Waterson qui a fait des premières parties de James Brown ou Maceo Parker. Entrée : 5 à 8€.