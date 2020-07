[Faut y aller] Un célèbre animateur télé à Tours pour présenter son 1er film

Il est spécialiste des voyages à l’improviste.

Obligé vous connaissez Antoine de Maximy. Et si son nom ne vous dit rien, vous avez sans doute vu au moins une fois un extrait de son émission J’irai dormir chez vous. C’est diffusé sur France 5 avec un concept tout simple : ce monsieur part à l’aventure dans un pays, sans vraiment préparer son trip, en tout cas sans savoir où dormir. Et il essaie de se faire inviter chez les gens. Parfois ça marche… parfois moins. En tout cas c’est toujours amusant ou émouvant.

Et bien là, Antoine de Maximy s’essaie à la comédie et au cinéma. Les deux en même temps. En fait il sort un film baptisé J’irai mourir dans les Carpates… dans lequel il est lui-même au centre de l’intrigue. Le pitch : l’animateur a disparu. Et on le cherche. « L’idée est venue parce que je me suis retrouvé régulièrement dans des situations tendues » explique-t-il pour présenter son projet. « Dans ces cas-là tu te demandes toujours comment tu vas finir et tu ne peux pas t’empêcher d’imaginer le pire, que ça dérape vraiment. »

Donc, vous l’avez compris : dans ce film, « ça dérape vraiment », avec mobilisation des forces de l’ordre et compagnie. « Si je disparaissais, qui pourrait savoir ce qui m’arrive puisque je voyage tout seul ? » interroge encore l’aventurier qui a imaginé une histoire débutant par un accident de voiture et qui enchaîne les péripéties. Vous pourrez découvrir le long métrage en avant-première ce lundi 13 juillet à 20h au CGR Centre de Tours (la place est à 5€, tarif unique). C’est la première fois qu’une équipe de film revient dans ce multiplexe depuis le déconfinement.

Ajoutons qu’Alice Pol et Max Boublil figurent aussi au casting. Et qu’Antoine de Maximy a déjà fait une incartade au cné avec J’irai dormir à Hollywood… mais c’était un documentaire. La sortie nationale de J’irai mourir dans les Carpates est, elle, programmée le 16 septembre.