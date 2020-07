Amboise, Chambray et Tours : 3 marchés d’été incontournables en Touraine

Pour faire le plein de produits locaux.

L’été il y a les verres en terrasse, les cinés en plein air, les couchers de soleil, les baignades… et les marchés événementiels. C’est à eux qu’on s’intéresse aujourd’hui parce qu’il va y en avoir plein dans les prochains jours. Voici une première sélection :

Show Vins – 16 juillet – Chambray-lès-Tours

Pour faire découvrir les appellations viticoles de Touraine aux consommateurs locaux et aux touristes de passage, la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire et la Fédération des Associations Viticoles 37 organisent un marché de producteurs de vins de 17h à 20h, en plein air, sur le parking de la Chambre d’agriculture.

19 viticulteurs des 8 AOC de Touraine viendront avec leurs bouteilles : Vouvray, Chinon, Montlouis-sur-Loire, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Touraine, Noble-Joué et Côteaux-du-Loir/Jasnières. Après le confinement, ils ont du stock, donc c’est le moment de les soutenir.

Avec ça, qu’est-ce qu’on mange ? Le Comité Interprofessionnel du fromage de chèvre AOP Sainte Maure de Touraine accompagnera la dégustation de vins.

Marchés nocturnes - Amboise

En juillet et en août, les producteurs locaux prennent possession de la place au pied du château d’Amboise plusieurs mardis soir pour y faire découvrir leurs spécialités, qu’elles soient sucrées ou salées. Prochaines dates : 21 juillet, 4 août et 25 août. A chaque fois entre 17h et minuit… avec une ambiance musicale. Des stands d’artisanat d’art complèteront les étals.

Foire à l’Ail et au Basilic – 26 juillet - Tours

L’événement gastronomique incontournable de l’été à Tours, réunissant des dizaines de producteurs locaux d’ail et de basilic, ce qui signifie bonnes odeurs, produits de qualité et potentielles bonnes affaires.

Cette année, en raison de la crise sanitaire il faut s’attendre à des adaptations par rapport aux autres années mais il y aura toujours des stands de restauration et d’autres spécialités (fromages, saucissons…).