StorieTouraine, 09/07/20 – Confirmation de meurtre à Savigny-en-Véron ; Suspicion de teknival en Touraine ; Week-end orange-rouge sur les routes de Touraine…

Et une alerte aux faux agents des eaux.

Chaque jour, la StorieTouraine vous fait un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

---------------

La piste du meurtre confirmée…

Mardi, le corps d’une femme de 38 ans a été retrouvé dans un camping-car, sur un terrain illégalement occupé par des gens du voyage à Savigny-en-Véron près de Chinon. La veille, elle avait reçu des coups en tentant de mettre fin à une bagarre. Une autopsie a été pratiquée ce mercredi à Tours et elle a permis d’affirmer que la victime a été étranglée. Deux hommes ont été placés en garde à vue dans cette affaire.

Un teknival en Touraine ?

La préfecture d’Indre-et-Loire comme ses voisines du Loir-et-Cher et du Loiret ont pris des arrêtés pour interdire le transport de matériel de sonorisation et les grands rassemblements musicaux pour toute la période du week-end du 14 juillet. Les autorités redoutent l’arrivée d’un teknival, une grande fête non autorisée, organisée par des groupes qui n’annoncent rien à l’avance comme l’événement qui s’était déroulé à Pernay en 2017, sur un terrain pas prévu pour ça, et à l’issue duquel un homme était mort (d’autres participants étaient aussi décédés sur la route du retour). Les services de l’Etat craignent également les risques sanitaires d’un tel événement alors que des clusters de Covid-19 sont signalés un peu partout en France. 200 gendarmes seront mobilisés pour surveiller les routes tourangelles.

Accident voiture-bus…

Ce jeudi matin, un bus et une voiture se sont percutés Rue des Martyrs à Joué-lès-Tours. La conductrice de la voiture âgée de 33 ans a été légèrement blessée. Le conducteur du bus – 29 ans – s’en sort sans dommages. La circulation est restée perturbée pendant toute l’intervention des secours.

Alerte aux faux agents des eaux…

Un faux démarchage a eu lieu à Tours, organisé par une personne qui se présente comme un releveur de compteur d’eau VEOLIA. Cette dernière a profité de son passage pour cambrioler le bien de personnes âgées. « Prétextant un effet nocif de particules dans l'eau sur les bijoux et les billets de banque, il a demandé de placer les objets de valeurs et l’argent dans un sac plastique et de le placer au réfrigérateur. Il a ensuite demandé de vérifier l'écoulement de l'eau de la douche pendant qu'il contrôlait le robinet de la cuisine. Au bout de quelques minutes, la victime a constaté le départ de l'individu et du vol de ses bijoux et argent. Le lendemain, une autre personne âgée, demeurant secteur Thiers à Tours, a – elle aussi – été victime de ce faux agent des eaux » expliquent le commissariat de Tours.

Manifestations devant le tribunal…

Ce jeudi, les magistrats du tribunal de Tours ont manifesté devant le palais de justice pour réclamer une hausse du nombre de greffiers. 16 postes seraient manquants, dont 8 greffiers. Conséquence : des audiences pourraient être supprimées.

Ce vendredi, un autre rassemblement est organisé à 17h au même endroit, cette fois par des féministes qui protestent contre les nominations de Gérald Darmanin au poste de ministre de l’intérieur et d’Eric Dupont-Moretti au ministère de la justice. Le 1er est sous le coup d’une enquête pour viol, le second a publiquement fait part de son hostilité envers le mouvement #MeToo.

Bison Futé voit orange et rouge…

C’est le retour des grandes transhumances sur les autoroutes tourangelles, et en particulier l’A10 en direction du sud. Premier grand week-end de départs en vacances avec en prime le pont du 14 juillet. Le trafic devrait être très dense ce vendredi (drapeau orange) et carrément chargé samedi (drapeau rouge) avant un retour au vert dimanche, lundi et mardi. Vers Paris, la journée de samedi est classée orange. Ce vendredi, Bison Futé déconseille de circuler en Touraine de 13h à 20h, samedi, il faut partir en tout début de matinée ou après 16h et dimanche ça pourrait quand même être chargé de 8h à 14h.