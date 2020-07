De Bléré à Tours via Montlouis : on vous dit tout sur la mini-tournée de Terres du Son

Elle passera également par Descartes.

Les concerts se déconfinent petit à petit. Dans les bars ou les guinguettes, la musique commence à résonner et il y a du monde pour en profiter. Par contre, toujours hors de question de rassembler du public sans respecter les gestes barrières. La préfecture d’Indre-et-Loire veille, de peur qu’un cluster vienne relancer une épidémie de coronavirus toujours sur le déclin dans le département.

Cela dit, les services de l’Etat accordent leur autorisation pour quelques événements. Alors qu’ils préparent déjà le festival Jazz en Touraine prévu en septembre à Montlouis-sur-Loire, ils ont aussi validé le projet de l’ASSO, l’association qui organise chaque été le festival Terres du Son. Pour 2020, oubliez IAM, Izia, Yseult et Philippe Katerine sur les grandes scènes du Domaine de Candé à Monts. A la place, vous aurez droit à 4 après-midis de concerts gratuits avec des groupes locaux qui auraient dû se produire sur l’éco-village. Et ça commence ce week-end.

A chaque fois, le schéma s’annonce identique : ouverture des portes vers 16h avec un concert pour les enfants, puis deux concerts pour tout le monde, fin des festivités vers 21h. Il y aura de quoi manger et boire, des expositions photo pour revivre les précédentes éditions de l’événement, la belle déco en palettes et objets recyclés qui fait le charme de Candé chaque été… Mais attention au respect des consignes sanitaires : masque obligatoire sauf si vous êtes en train de boire et manger, au moins 1m de distance entre deux personnes ou deux groupes, lavage des mains régulier (avec du gel hydroalcoolique à dispo).

Comme on est en été, tous ces concerts auront lieu en plein air. Premier site choisi : l’Aire de la Gâtine de Bléré, en partenariat avec le centre socio-culturel. Mandoline Tes Radis inaugurera la scène avant de laisser la place à Tarace Boulba Touraine et Calypzoo. A chaque fois, le set durera 45-50 minutes.

Pour le 2e épisode à Montlouis vendredi 17 juillet, on pourra voir Raoul Jazz Clan puis Grauss Boutique et Kafarnariüm Nebula. Une semaine plus tard, le 24, direction Descartes avec My Favourite Swing pour les enfants puis Raphaël Guattari et un groupe encore à caler. My Favourite Swing reviendra le lendemain pour clore la tournée au Sanitas à Tours, avec Péroké et DJ Kéké un peu plus tard. 650 personnes pourront entrer en simultané à Bléré et Descartes, on sera sur une jauge plus réduite à Montlouis et Tours (autour de 200 personnes).

Rappelons que Terres du Son a également programmé un concert de soutien au festival avec Gaël Faye le 9 avril 2021 à Notre-Dame-d’Oé et que l’ASSO n’exclut pas d’autres événements du même genre. Surtout, l’équipe bosse déjà sur l’édition 2021 du festival. Quelques artistes qui auraient dû venir cet été pourraient resigner, mais rien de sûr du tout. On vous en dit plus sur 37 degrés.