En Touraine, les feux d’artifice du 14 juillet victimes du coronavirus

Mais la Fête Nationale aura quand même lieu.

Les annonces tombent à la pelle. Dernière en date, celle de la ville de Tours : « Dans un contexte sanitaire toujours incertain et compte-tenu des restrictions liées à la limitation des rassemblements sur la voie publique, la Ville de Tours n’est pas en mesure de proposer le traditionnel feu d’artifice tiré dans la cadre des célébrations de la Fête nationale du 14 juillet. » Bref, mardi soir, pas de spectacle pyrotechnique sur les bords de Loire. Pas de fête Place de la Résistance. Pas de retraite aux flambeaux.

Seule maigre consolation annoncée par la mairie : « Il a été décidé de piétonniser la place du Grand Marché ainsi que la rue de Châteauneuf à compter de 17h pour que le plus grand nombre de Tourangelles et Tourangeaux puisse profiter de la ville », donc des terrasses.

La principale ville d’Indre-et-Loire n’est pas la seule à faire ce choix, loin de là. Avant elle, Chinon ou Chambray-lès-Tours ont confirmé l’absence de feu d’artifice pour la Fête Nationale, toujours dans le but d’éviter les grands rassemblements qui pourraient se transformer en cluster. A Saint-Martin-le-Beau, la mairie rassure : le spectacle prévu pour la commune sera stocké sans surcoût et pourra donc être tiré à un autre moment, quand la crise sanitaire sera derrière nous ou les mesures contraignantes allégées.

A Joué-lès-Tours, pas de spectacle ni de bal mais la deuxième ville du département envisage d’organiser une cérémonie pour marquer le coup. En revanche à Château-Renault, il n’y aura même pas de cérémonie protocolaire. Le bal des pompiers est annulé à la caserne de Tours-Centre. Le feu commun de La Riche et Saint-Cyr-sur-Loire (habituellement tiré le 13 juillet) n’aura pas lieu. Et si vous entendez ou voyez des belles bleues ou des belles rouges depuis déjà quelques soirs, ce sont des tirs amateurs non autorisés.

Tout de même, une satisfaction à Amboise : certes pas de feu d’artifice mais on pourra célébrer la Fête Nationale toute la soirée car le Château Royal accueillera un pique-nique panoramique à partir de 19h30, avec vue imprenable sur la Loire (entrée 6 à 8€).