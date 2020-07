StorieTouraine, 07/07/20 – Un miraculé après un accident à Monnaie ; Les résultats du bac ; La fashion week à Amboise…

Et pas de feu d’artifice à Joué-lès-Tours.

Les résultats du bac…

Ils sont tombés à 8h30 pour les filières générales en Touraine et 10h30 pour les bac pro. Cette année, en raison du coronavirus, pas d’épreuves sur table mais des moyennes à partir des notes obtenues en classe au premier et au 2e trimestre. Certains élèves passeront les oraux de rattrapage comme d’habitude à partir de jeudi. Une session de remplacement est aussi prévue en septembre pour les cas particuliers. Au moment de publier ces lignes, nous ne disposions pas encore des taux de réussite dans le département et la région.

Un miraculé de la route…

Un homme de 53 ans roulant à vive allure a percuté un arbre vers 3h du matin sur la commune de Monnaie. Transporté à l’hôpital par les secours il en est ressorti seulement quelques heures plus tard, à priori sans séquelles du choc.

Photo : Gabin Bruneau, SDIS37



Manifestation à Chinon…

Une semaine après la dernière mobilisation nationale pour une hausse des salaires et des moyens dans le monde de la santé, 200 personnes ont manifesté à Chinon ce mardi, avec les mêmes revendications. Il y avait des Chinonais mais aussi une délégation lochoise.

Retour aux urnes…

A Chambourg-sur-Indre, les élections municipales se transforment en feuilleton. Une équipe avait été élue le 15 mars mais… 12 membres de la liste ont démissionné, ce qui a obligé la ville a organisé un nouveau scrutin, programmé ce dimanche 12 juillet. Deux listes seront candidates. Il faut qu’au moins 25% des électrices et électeurs inscrits se rendent aux urnes pour valider le résultat dès le 1er tour.

Feu d’artifice annulé…

Ce n’est pas une surprise, juste une confirmation : en raison de la crise sanitaire, la ville de Joué-lès-Tours n’organisera pas son traditionnel feu d’artifice de la Fête Nationale au Lac des Bretonnières (et pas de bal non plus). Pas de festivités non plus à Tours, Loches, Chinon, Chambray-lès-Tours ou Saint-Martin-le-Beau, ni de bal des pompiers à la caserne de Tours-Centre.

Fashion week à Amboise…

Coronavirus oblige, pas de défilés avec un public au pied du podium cet été à Paris. Les marques ont dû inventer autre chose, en l’occurrence des défilés virtuels… dont un qui s’est déroulé au Château d’Amboise. La maison de couture polonaise La Métamorphose a donc fait photographier sa nouvelle collection et ses mannequins devant le monument qui surplombe la Loire, ou au milieu de ses célèbres buis. Au total une trentaine de tenues ont été immortalisées, avec l’espoir de faire venir des touristes sur place s’ils aiment autant le décor que les vêtements.