Enfin ! Dès le 10 juillet, retour des bus jusqu’à minuit à Tours

Vous pourrez rester plus longtemps avec vos potes.

C’est bon, vous avez la permission de minuit ! A partir du samedi 11 juillet, le réseau Fil Bleu passe en horaires d’été partout dans l’agglo de Tours. Concrètement, pour la ligne A, ça signifie un tram toutes les 10 minutes en journée, toutes les 20 à 30 minutes après 20h et toutes les 30 minutes à partir de 22h du lundi au vendredi. La ligne 2 circulera également à haute fréquence (1 bus toutes les 15 minutes), comptez également 4-5 bus par heure pour les lignes 3, 4 et 5 mais des passages moins fréquents pour les autres.

La nouveauté, c’est que les bus de nuit reprennent du service. Depuis le déconfinement la semaine du 11 mai, les lignes 2, 3, 4 et 5 ne circulaient plus après 22h contre minuit auparavant. Le tram a repris ses horaires habituels depuis plusieurs semaines mais pas le reste du réseau. Ce sera chose faite dès ce week-end avec, donc, des bus 2, 3, 4 et 5 aux environs de 23h et minuit au départ de la gare de Tours et de Porte de Loire. Le tram passera lui jusqu’à minuit en direction de Joué et jusqu’à 1h en direction de Tours Nord.

Les horaires d’été de Fil Bleu sont valables jusqu’au dimanche 23 août (et accessibles en cliquant ici). Précisions aussi que le port du masque demeure obligatoire mais que la distanciation n’est plus nécessaire. Vous pouvez donc vous asseoir à côté de quelqu’un que vous ne connaissez pas.

Quant à la question « Quand est-ce qu’il y aura un service de nuit encore plus tard, au moins le week-end ? », on n’a toujours pas de réponse. Seuls les élus de Tours Métropole peuvent décider de lancer un tel service… qui nécesistera forcément un budget supplémentaire.