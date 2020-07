StorieTouraine, 06/07/20 – Accident mortel à Family Park ; Bientôt des caméras de surveillance à Chinon ; Records de chaleur en Touraine…

Et le succès du festival de BD des Courants.

La StorieTouraine vous résume l’info des dernières 24h en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

-------------

Un drame à Family Park…

Ouvert depuis mercredi 1er juillet sur son nouveau site de Monts-Sorigny, Family Park a été touché par un accident mortel ce lundi en fin de matinée. Un employé a été tué lors d’une opération de maintenance sur un manège (le Goldrush, une des nouveautés mise en service après le déménagement de Saint-Martin-le-Beau). La victime était âgée d’une soixantaine d’années. Une enquête devra déterminer les causes exactes de l’accident. En attendant, l’attraction a été mise sous scellés et elle est donc interdite au public. Le reste du parc est ouvert. Une cellule psychologique a ouvert pour les salariés (une quarantaine de personnes).

Des caméras de surveillance pour Chinon…

Dans une interview à la NR, le maire de Chinon officiellement réélu ce week-end annonce l’arrivée très rapide de caméras de surveillance dans le centre et aux entrées de ville, dans le but de réduire la délinquance. C’est un projet qu’il avait déjà lors de son précédent mandat mais qui n’avait pas abouti. Une partie du coût pourrait être prise en charge par l’Etat dans le cadre du programme Action Cœur de Ville.

Les maires installés…

Comme le veut la loi, les conseils municipaux élus dimanche 28 juin devaient obligatoirement tenir leur première réunion avant ce dimanche 5 juillet ; Thierry Boutard est donc officiellement le nouveau maire d’Amboise et Brigitte Dupuis maire de Château-Renault, deux villes qui ont basculé à droite à l’issue de ce scrutin.

Le thermomètre bat des records…

Selon des données de Météo France, ce début d’année 2020 est le plus chaud de l’histoire en Indre-et-Loire si l’on se fie aux températures maximales observées l’après-midi. On arrive ainsi à une moyenne de 16°7 depuis janvier, contre 16°3 pour le précédent record de 2011. En juin, il a fait en moyenne 22,8° l’après-midi, 12°4 en février, 20° tout pile en avril. Malgré des semaines assez mitigées ces derniers temps, et pas mal de pluie, le département a déjà reçu 200h d’ensoleillement en plus par rapport à une année habituelle. Reste à voir si la sécheresse sera aussi problématique que l’an dernier avec de fortes restrictions d’eau.

La reprise du cyclisme…

Ça y est on a le calendrier complet des épreuves cyclistes d’ici cet automne en Indre-et-Loire. Il y aura de quoi faire avec une vingtaine dates, malgré une saison raccourcie à cause du coronavirus. Premier départ le 19 juillet à Descartes (sur piste), prix des Fontaines le 1er août à Tours, Paris-Tours le 11 octobre, championnat de contre-la-montre la semaine suivante à Tauxigny pour clore le programme.

Les lauréats des Courants…

La 13ème édition des Courants BD s'est achevée ce dimanche près d’Amboise. Elle a battu tous les records de fréquentation. Bravo aux 3 récipiendaires des Prix du festival : Henri Dufranne, Régis Loisel et Jean-Marc Borot. Félicitations aussi à Corentin Loth, Prix Vick et Vicky 2020.