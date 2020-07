[En vitrine] Après le confinement, ouverture en masse de nouveaux commerces à Tours

Glaces au yaourt, pokéballs, hot dogs... Suivez le guide !

Pendant le confinement, vous avez peut-être été privés de vos balades habituelles dans le centre-ville de Tours. Si vous avez repris vos bonnes habitudes récemment, vous avez peut-être remarqué pas mal de nouveautés ou de magasins en travaux.



Clairement, depuis plusieurs semaines, les ouvertures s’enchaînent. On vous a notamment parlé des Saisons, la librairie-caviste située tout près de l’Opéra de Tours ou de La Vagabonde, la librairie-Café de la Rue-Bernard Palissy. Il y a égalemment Will You Marine Me, fleuriste éphémère Rue Berthelot, Capricho Diario, concept store dédié au jambon ibérique et aux produits espagnols Rue Nationale et Iberic’Halles, épicerie fine espagnole en face des halles avec une sélection de jambons prestigieux, des huiles d’olive aux packagings trop mignons, des amandes en vrac et d’autres produits venus d’outre-Pyérénées. On a également évoqué El Cafecito - La Brûlerie, la boutique jumelle du coffee shop El Cafecito avec Karla qui va se mettre à la torrefaction de café (et pourra même vous apprendre la technique).

C’est déjà pas mal, et ce n’est qu’un début. Au rayon bar, on a récemment vu arriver La Cour des Grands Rue Châteauneuf, l’annexe du Puits Sait Tout à 10m de Plume et celle de La Manufacture sur la plus belle place de Tours, sans oublier Les Burgers de Papa et Big Fernand pour les amateurs de burgers (La Côte et l’Arête à l’Heure Tranquille, pour viandards et fans de poisson, avec promesse de produits frais, viande maturée et les parapluies en bonus coloré si vous mangez en terrasse).

Dans la série « c’est déjà à la mode à Paris et ça se diffuse à Tours », voici venues les pokéballs, ces salades-repas aux saveurs des îles. Vous pourrez en déguster Rue du Commerce chez Poke Bowl ou Rue au Change chez Pokéyo (vente sur place ou à emporter).



Pour le dessert, les nouveautés ne sont pas en reste avec Yogurt Factory Rue du Commerce pour... des glaces au yaourt, évidemment (ça tombe bien, le commerce qui en vendait Rue Nationale a fermé, on avait peur de manquer). Et on attend l’ouverture d’un nouveau glacier au bout de la rue, à l’angle de la Place Plume, à la place de l’ancienne biscuiterie. Cela fera 4 glaciers en moins de 200m, vous pourrez comparer.

Pour boire un coup, vous pouvez profiter de la terrasse étendue de La Fabrique à Jus ou de la nouveauté du moment à l’angle de la Rue du Commerce et de la Rue Constantine : Le Délirium Café (oui, de la marque de bière éponyme). il vient d’ouvrir à la place d’un restau asiatique qu’on n’a même pas eu le temps de tester tellement il a été éphémère. Voilà en tout cas un nouveau lieu de vie qui risque de faire parler de lui.

Tant qu’on est dans le coin... Pour les petites pauses du midi, l’enseigne de hot dogs de la Rue Constantine a changé de propriétaire. Le pain est signé de la boulangerie Nardeux, la viande (halal) provient d’un boucher tourangeau Place de la Liberté. Le nom c’est DRAMA Hot Dog, ouvert midi et soir, jusqu’à minuit le vendredi et le samedi. Les amateurs et amatrices de bagels pourront par ailleurs faire un tour à Bagel Corner qui a remplacé a Bagels & Coffees Rue du Commerce et Rue Michelet. Au rayon boulangerie, Paul Meunier qui a récemment ouvert un nouveau point de vente Avenue de Grammont, va reprendre la Grillotine Rue de Bordeaux... Et une boulangerie « à l’ancienne » a débuté son service depuis déjà plusieurs mois Rue Courteline (Le Fournil de LO, et on vous la conseille).



Voilà pour un large échantillon des nouveautés du moment. Il y en a encore d’autres... Ainsi, si vous aimez les magasins instagrammables, vous pourrez craquer pour les produits de Maison Paon Rue Néricault Destouches et enfin, comme il n’y a pas que Tours, Olivier Mimy vient d’ouvrir La Maison du Bien-Être Om’Quantaliya présenté comme un concept unique en Touraine avec des produits naturels, (tisanes, micronutrition...) et un centre de médecine douce (bilans énergétiques, naturopathie...).