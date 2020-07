Pont Napoléon, Tours Ouest, Périphérique : les grands chantiers de l’été dans l’agglo de Tours

Avec difficultés de circulation.

L’été c’est la saison des glaces, du barbecue, de la bronzette et des travaux. Comme il y a moins de circulation, les chantiers entraînent moins de bouchons en ville donc c’est plus facile de rénover les rues ou de lancer de grandes opérations. Année atypique en raison de la crise du coronavirus, 2020 ne va pas échapper à la règle. D’ailleurs, les rénovations de rues ont déjà repris depuis plusieurs semaines et vont s’intensifier dans les semaines qui viennent. Vous pourrez avoir un tour d’horizon des nouveaux points qui accueillent des ouvriers chaque dimanche sur Info Tours mais aussi à tout moment sur l’appli TM Tours de Tours Métropole ou sur la carte mise en ligne sur www.tours-metropole.fr/travaux



Parmi les chantiers les plus visibles cet été, celui qui a démarré depuis quelques semaines déjà en plein centre-ville de Tours : la rénovation de l’Avenue de Grammont entre la Place Michelet t la Place Jean Jaurès. L’idée est d’installer le même type de revêtement que ce qui a été fait au sud l’an dernier, donc des pavés calcaire bordés de pistes pour les vélos et d’epaces verts. L’ensemble des commerces reste accessible durant les opérations qui doivent s’achever en novembre mais la circulation s’annonce perturbée. Des réunions avec riverains et commerces sont prévues chaque mercredi à 9h.

Après un changement de look il y a quelques mois, le Pont Napoléon va bénéficier d’ici fin septembre d’une mise à jour technique. Les travaux se concentreront surle nettoyage des surfaces, y compris le retrait de graffitis, et la mise en place d’une solution d’imprégnation permanente; la réparation et le traitement des bétons altérés pour assurer la pérennité de la structure; la reprise des descentes d’eau et le retrait des embâcles accumulés le long des piles. Une opération à 900 000€ sur un total de 4 millions (comprenant le changement de l’éclairage, du portail de l’Île Simon ou des barrières du pont).



Impact des travaux:une voie de circulation est maintenue – a minima - dans chaque sens (les trois voies seront intégralement maintenues aux heures de pointe, avant 9h et après 16h30). Les circulations piétonnes et cyclables seront contraintes pendant les travaux mais redeviendront accessibles dès 16h30 (d’un côté uniquement). Les cyclistes devront mettre pied à terre depuis les extrémités pour partager avec les piétons l’accotement laissé libre en fonction de la situation des travaux.

Contrairement à d’autres étés, le Pont Mirabeau ne sera pas fermé ou partiellement fermé en journée pendant l’été mais des ouvriers vont quand même s’affaire sur l’ouvrage. Et ça va durer jusqu’au mois de décembre. Le projet consiste à poser un caniveau en inox pour collecter les eaux pluviales de chaque côté du pont de diamètre équivalent à 400mm afin de les diriger vers un bassin de stockage/traitement situé sur le quai Malraux (rive gauche de la Loire) en pied de pile de pont avant d’être rejetées en berge de Loire.



Selon Tours Métropole qui gère le chantier, ce caniveau inox « présente le triple avantage d’être plus léger à supporter par l’ouvrage, de permettre une insertion visuelle beaucoup plus esthétique et de faire gagner du temps sur la mise en œuvre. » A l’issue des travaux, seules seront visibles les conduites accrochées sous le pont.Les travaux se dérouleront en parallèle sur deux sites différents : l’un depuis le pont Mirabeau par l’intermédiaire de nacelles (une de chaque côté), l’autre au pied du pont en rive gauche, à l’emplacement du parking des bords de Loire sur le quai Malraux.



Impact des travaux : les travaux seront effectués de nuit de 20h à 6h entre juillet et août. Trois voies de circulation pour les deux sens seront conservées au minimum. Les stationnements sur les quais seront fermés de juillet à octobre. Coût des travaux : 2,5 millions d’euros.

Mi-juillet, le périphérique va se refaire une beauté avec la pose d’un nouveau goudron. Phase 1 mi-juillet, dans le sens Chambray-lès-Tours > Saint-Cyr-sur-Loire : basculement de circulation sur les voies opposées entre les Portes de Joué-lès-Tours et de la Riche sur une voie seulement. Accès au périphérique fermé depuis les Portes de Ballan-Miré et de Villandry. Une déviation sera mise en place. Dans le sens Chambray-lès-Tours > Saint-Cyr-sur-Loire : les sorties Porte de Ballan-Miré et Porte de Villandry seront fermées. Une déviation sera mise en place.

Phase 2 – fin juillet, dans le sens Chambray-lès-Tours > Saint-Cyr-sur-Loire : basculement de circulation sur les voies opposées entre les Portes de Monts et de Ballan-Miré, sur 1 seule voie dans chaque sens. Accès au périphérique fermé depuis les Portes de Azay-le-Rideauet de Joué-lès-Tours. Une déviation sera mise en place.Dans le sens Chambray-lès-Tours > Saint-Cyr-sur-Loire: les sorties Porte de Azay-le-Rideau et Porte de Joué-lès-Tours seront fermées. Une déviation sera mise en place.



Phase 3 dans le sens Saint-Cyr-sur-Loire > Chambray-lès-Tours : fermeture de la bretelle d’accès Porte de La Membrolle-sur-Choisille. Une déviation sera mise en place.



En milieu d’automne, le parvis de l’ex imprimerie MAME sera également modifié pour accueillir plus de verdure. Un projet en lien avec le déploiement du réseau de chaleur relié à la nouvelle chaufferie au bois du Menneton. Les rues de tout l’ouest de Tours vont donc de nouveau être jonchées de trous dès le 13 juillet et jusqu’en octobre. Voici la liste : rues du Capitaine Pougnon, Desmoulins, de la Bourde, Lamartine, Commandant Bourgoin, Chaumier et le Boulevard Preuilly, soit 2 kms de réseau

A la rentrée, un autre gros chantier est d’ores et déjà attendu : la suite des interventions sur l’A10, dans le cadre du plan de rénovation de l’autoroute devant s’achever en 2025. Cette fois-ci, les ouvriers travailleront entre les sorties Ste Radegonde et Tours-Centre, dans le sens Paris-Bordeaux. Ils entameront leurs opération fin août et devraient terminer mi-octobre. L’an dernier ils avaient fini un peu en avance ce qui avait arrangé tout le monde car le programme avait entraîné beaucoup de bouchons en ville. Pour en savoir plus : www.a10-tours.fr.