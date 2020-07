StorieTouraine, 04/07/20 - 2 blessés après un feu à St Epain ; Manif et concert pour l’Opéra de Tours...

Et des nouvelles des handballeuses du CTHB.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité tourangelle. Voici l’édition de ce samedi...

-----------

Faits divers...

Tôt ce samedi matin, les pompiers d’Indre-et-Loire sont intervenus pour un grand feu sur une exploitation agricole de Saint-Epain. Plusieurs bâtiments ont été la proie des flammes dont un hangar renfermant du foin, un autre avec des produits phytosanitaires et du carburant, et un troisième abritant des bovins. Les pompiers ont envoyé une soixantaine d’hommes sur place car la surface totale du sinistre couvre 4 000m². Les fermiers - un père et son fils - ont été brûlés et hospitalisés. Les maisons des alentours ont été évacuées.



Jeudi soir, en marge d’une rixe, une camionnette a foncé sur la terrasse d’un restaurant Rue Rabelais à Chinon. Trois hommes sont recherchés par les forces de l’ordre.

Accident...

Mardi 30 juin, un accident s’est produit à Bossay-sur-Claise dans le sud-Touraine : un utilitaire a percuté un autre véhicule et on a appris ce vendredi le décès du conducteur, originaire de l’Indre. Il avait une trentaine d’année. C’est la 11e victime sur les routes tourangelles depuis janvier.

Concert revendicatif...

Ce vendredi après-midi des musiciens et choristes du Grand Théâtre de Tours ont joué et chanté Place Anatole France. Un concert sous forme de manifestation pour réclamer un changement de direction à l’Opéra, autrement dit le départ de Benjamin Pionnier dont le mandat arrive à échéance. Un appel à candidatures a été lancé et le dossier doit être traité urgemment par la nouvelle municipalité, en l’occurence l’adjoint à la culture Christophe Dupin. Les artistes mobilisés réclament non seulement ce changement mais aussi une double direction : artistique et administrative.

Handball...

La Coupe de France féminine change de formule l’année prochaine avec une phase de poule puis une phase finale accessible aux deux premiers de chaque poule et aux deux meilleurs 3e + les équipes qualifiées en Coupe d’Europe. Chambray, qui évolue en première division, affrontera Celles-sur-Belle, Mérignac, Bègles et Rochechouart. Premier match le 17 octobre pour les Chambraisiennes dans cette compétition.