On connait (enfin) la nouvelle date d’ouverture du Bateau Ivre

Il faudra patienter jusqu’à la rentrée.

A la base, le Bateau Ivre de Tours devait ouvrir fin avril. Tout était calé, les réservations de la salle étaient nombreuses. Et puis le coronavirus a tout stoppé. En raison du confinement, pas question de reprendre les concerts ou les pièces de théâtre Rue Edouard Vaillant. Mais, ce vendredi, l’équipe de la société coopérative qui a racheté les murs a annoncé une bonne nouvelle : la Bateau Ivre va démarrer sa saison cet automne.



La date peut désormais être bookée sur vos agendas : ce sera un jeudi, le 8 octobre. «Après plusieurs mois de travaux et d'aller-retours sur les flots, le Bateau est fin prêt à reprendre le large et à vous accueillir lors d'un week-end surprise créé spécialement pour l'occasion » explique l’équipe qui n’en dit pas plus sur le programme pour le moment.



« Musique, théâtre, danse ou encore exposition et lecture, toutes disciplines confondues vont s'entremêler et fusionner dans un seul et même lieu » nous promet-on.



Rappelons que le Bateau Ivre s’apprête à sortir d’un sommeil d’une décennie, après avoir été entièrement rénové. Dans un premier temps il pourra accueillir maximum 300 personnes, puis 600 une fois que le balcon aura été rénové à son tour.



Le Bateau Ivre ne sera pas qu’un lieu de spectacles. Il a été pensé comme un site culturel et un espace de vie avec un bar ouvert en journée - peut-être une restauration légère le midi. « Nous avons la volonté d’en faire un café culturel. Il pourra donc s’y passer des choses de manière impromptue ou intimiste (scènes ouvertes, rencontres…). Dans ce cas l’entrée sera gratuite mais on fera tourner un chapeau pour récolter des fonds » indiquait en fin d’hiver Carole Lebrun, la présidente de la SCIC.