Marathon gaming, petits déj’ à domicile, festival BD… 7 événements pour réussir votre week-end

Avec aussi du golf et une expo à Amboise.

Normalement ce week-end on aurait dû envoyer une partie de la rédac’ à l’American Tours Festival. Bon, ce sera pour 2021. Mais rassurez-vous, il se passe quand même pas mal de choses d’ici le 5 juillet, et voici ce qu’on a sélectionné pour vous en Indre-et-Loire…

Marathon gaming…

Après avoir proposé une course virtuelle pendant le confinement, le Fonds de Dotation du CHU de Tours participe à un autre événement fun et solidaire dans le but de récolter des fonds pour une étude sur le Covid-19. Maxime, Florian et Merlin – 3 étudiants tourangeaux – proposent deux jours de stream sur Twitch : 36h de live, de jeux et de surprises. Concrètement, différents programmes seront proposés en direct sur la chaîne du site internet Twitch. notamment des compétitions de jeux vidéo, des démonstrations de streamers reconnus, des interventions de youtubeurs mais également de professionnels du CHRU de Tours. Durant toute la durée de l’événement, les spectateurs pourront donc prendre du bon temps, interagir avec les streamers et youtubeurs et faire un don en ligne. Ça commence samedi à minuit.

Solidarité, bis…

Si vous participez à ce marathon, vous aurez peut-être fin dimanche matin. Vous pourrez alors vous faire livrer un petit déjeuner par les bénévoles du Rotaract de Tours (baguette, viennoiseries, thé…). Ça coûte 6€ et c’est pour aider l’école de Truyes à financer la plantation d’une forêt. Les infos ici.

Du sport…

Les JO de Tokyo sont reportés en 2021. Dont acte. Pour fêter quand même l'année, l'association Caval'Keos et le Haras de Keos organisent de grands Jeux Olympiques Mondiaux de Tauxigny ce samedi dès 19h. Pas besoin d'être cavaliers pour participer... (jeux à pied)

Va y avoir du gofl !

A Ballan-Miré vous pourrez vous initier au golf grâce aux portes ouvertes du parcours, samedi et dimanche. Au programme de cet événement accessible dès 4 ans !

– rapide présentation du jeu de golf et de l'Association Sportive du Golf de Touraine ;

– initiation collective de 2 heures (10h-12h, 14h-16h, 16h 18h) avec approche, practice, putting et démonstration;

– concours de putting pour clôturer la découverte.

D’autres portes ouvertes sont prévues… cette fois dans le domaine de l’éducation comme à la Cité des Formations de Tours-Nord ce vendredi 16h à 19h.

Pour les enfants…

Après la réouverture de Lulu Park, Family Park ou de la guinguette d’Hommes, c’est Amuz’Land qui reprend ses activités ce week-end à Chinon. C’est notamment le retour du trampoline élastique. Ouverture de 14h à 20h.

L’expo du moment…

Ça se passe au Garage à Amboise, pour le centenaire de la naissance du peintre tourangeau Olivier Debré. Présentation : "La Peinture à l’épreuve" est une exposition pensée comme un espace d’expérimentation, visant à faire partager une partie du "laboratoire" souvent ignoré d' Olivier Debré, qui raconte sa création, ses étapes et ses limites. C’est à la fois un point géographique, un lieu de travail, un atelier ; c’est un espace mental, un périmètre de réflexion sans cesse élargi. Il s’agit de mettre en évidence des œuvres inconnues ou peu connues du public, explorant la recherche de l’artiste et la fabrique du geste. A voir jusqu’au 20 juillet. Plus d’infos : www.ville-amboise.fr/legarage

Festival de la BD…

Le festival musical d’Amboise – Les Courants – est annulé cet été au profit d’une nouvelle formule à l’automne mais St-Ouen-les-Vignes accueille son festival de BD ce samedi 4 et ce dimanche 5 juillet. L’entrée est gratuite, Vous y rencontrerez de nombreux auteurs pour des dédicaces, il y aura des animations, des expos, des concerts, des ateliers… de quoi manger, aussi. Plus d’infos par ici : https://www.facebook.com/events/713550362443446/