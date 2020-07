[En forme !] CARTE : Où faire du fitness en plein air en Indre-et-Loire ?

Plusieurs aires sont disponibles gratuitement.

Vous vous êtes mis au footing pendant le confinement et vous voulez désormais faire d’autres exercices ? Vous avez l’habitude du sport en salle et vous voulez profiter des beaux jours pour vous aérer ? Voilà quelques arguments qui peuvent vous mener jusqu’à une aire de fitness en plein air. En accès gratuit, elles sont disséminées un peu partout dans le département et surtout amenées à se développer. De plus en plus de communes en installent comme récemment à Saint-Pierre-des-Corps.

Aujourd’hui nous vous proposons donc une carte des sites tourangeaux qui offrent des machines sportives en accès libre. En ces temps de crise sanitaire, on vous conseille de vous équiper de gel hydroalcoolique ou de désinfecter les agrées.

Vous connaissez un site qui n’est pas répertorié ? Contactez-nous pour l’ajouter !