StorieTouraine, 29/06/20 – Disparition d’un ado à Sepmes ; 219km/h au lieu de 130 sur l’A10 ; 741 709€ pour le Téléthon…

Et réouverture normale des déchetteries de Tours Métropole.

Chaque jour, la StorieTouraine vous offre un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi :

Disparition de mineur…

Les gendarmes ont lancé ce lundi un appel à témoins pour retrouver Mathis Beauray, un ado de 14 ans déclaré en fugue depuis 8h du matin à Sepmes. Il devait aller au collège de Ste-Maure mais ne s’y est pas rendu. Il a fini par être retrouvé.

219km/h au lieu de 130…

C’est la vitesse à laquelle un conducteur d’une trentaine d’années – originaire du Loiret – a été flashé ce dimanche après-midi sur l’A10. Les gendarmes du peloton motorisé de Monnaie lui ont retiré son permis et ont placé le véhicule en fourrière. L’homme devra également se présenter face à un tribunal pour cette infraction.

Accident grave…

Ce dimanche après-midi, une voiture a fait des tonneaux sur la D751 à Montlouis. 3 personnes ont été blessées dont une gravement. La voiture était seule en cause. 16 pompiers se sont rendus sur les lieux.

Tensions entre bandes…

Ce samedi soir, deux bandes rivales du Sanitas de Tours et de la Rabière à Joué se sont affrontées au niveau de la station de tram Suzanne Valadon aux Rives du Cher, prenant également des policiers à partie. Les forces de l’ordre ont dispersé les personnes présentes. Ce n’est pas la première fois que ce secteur fait office de point de rendez-vous.

Une délégation spéciale à Souvigny-de-Touraine…

La commune du secteur d’Amboise est la seule où personne ne s’est présenté aux élections municipales. La préfecture d’Indre-et-Loire vient donc de nommer une délégation spéciale pour gérer les affaires courantes et organiser un scrutin. L’objectif est que le vote ait lieu avant le 29 septembre. Dans cette délégation, on retrouve notamment l’ancien sénateur Jean-Jacques Filleul mais aussi Nicole Hadorn et Patrick Seweryn.

Retour à la normale dans les déchetteries de Tours Métropole…

Désormais elles ouvrent aux mêmes horaires qu’avant le confinement (8h45-12h30 et 13h30-17h45 du mardi au samedi, 9h-12h30 le dimanche pour la Milletière, La Grange David, La Haute Limougère, Bois de Plante et Les Aubuis). En revanche, toujours pas de prêt de matériel, nombre d’entrées simultanées limitées et masque recommandé.

Du mieux pour le Téléthon…

Le comité d’Indre-et-Loire a annoncé son bilan 2019 : les différents événements organisés dans le département, les dons au 36 37 et par Internet ont permis de récolter 741 709€ au profit de la lutte contre les maladies rares. C’est 31 000€ de plus qu’en 2018, année perturbée par le mouvement des Gilets Jaunes. Le prochain Téléthon aura lieu le vendredi 4 et le samedi 5 décembre.