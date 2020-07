Participation, résultats, réactions : le direct du 2e tour des Municipales en Indre-et-Loire

Saint-Pierre-des-Corps n'est plus communiste.

Ce dimanche 28 juin, 32 communes d’Indre-et-Loire ouvrent leurs bureaux de vote pour le 2e tour des élections municipales. 125 000 électrices et électeurs sont concernés. Ce scrutin est inédit car la campagne a été interrompue par la crise sanitaire du coronavirus : le confinement a obligé l’Etat à reporter le second tour au début de l’été. 3 mois et demi de délai au lieu d'une semaine, c’est inédit. Comme pour chaque dimanche électoral, Info Tours suit la journée minute par minute et vous propose un direct avec le taux de participation, les résultats dès 20h et les réactions des candidats.

Cet article sera actualisé régulièrement, dès que de nouvelles informations nous serons communiquées.

23h05 : les résultats définitifs de Tours ne sont pas encore connus mais il est clair qu'Emmanuel Denis l'a emporté devant Christophe Bouchet qui restera néanmoins au conseil municipal, dans l'opposition. De son côté, l'équipe d'Emmanuel Denis fait la fête au HQ près de la Place Jean Jaurès.

23h00 : à Langeais, Pierre-Alain Roiron (PS) sauve sa mairie avec 102 voix d’avance sur son concurrent Les Républicains Benjamin Philippon. Il réussit donc à rempiler pour un nouveau mandat malgré une forte contestation de sa politique jusque dans sa majorité élue en 2014. Ainsi, Abel Pirès (divers gauche) qui faisait partie de son équipe ne recueille que 10% des voix. Au conseil municipal, la liste Notre Force c’est Langeais de Pierre-Alain Roiron aura 22 sièges sur 29, 6 pour la liste Avec vous pour Langeais et 1 pour Langeais c’est vous. 63% des électeurs se sont déplacés.

22h58 : Le député de Tours, Philippe Chalumeau, félicite Emmanuel Denis et son équipe pour leur élection. Il salue le parcours et l’engagement de longue date d’un militant sincère de la cause écologique. Le nouveau Maire de Tours peut d’ores et déjà compter sur sa collaboration constructive, pragmatique, et responsable assure-t-il.

22h40 : c’est confirmé, Saint-Pierre-des-Corps n’est plus une ville communiste. Emmanuel François (classé divers droite) l’emporte avec 40,37% des voix tandis que le communiste Michel Soulas soutenu par la maire sortante Marie-France Beaufils est 2e avec 34,81%. Cyril Jeanneu (PS) est 3e avec 15,14% soit un score semblable à celui réalisé au 1er tour. François Lefèvre (liste citoyenne et écologiste) est en revanche plus bas qu’en mars avec 9,67%. Seuls 41% des électeurs se sont déplacés.

21h10 : A Château-Renault, la liste de Brigitte Dupuis qui était en tête au 1er tour confirme au second et s’impose avec 1 138 voix contre 744 pour la listye de Nordine Boumaraf soutenu par le maire communiste sortant Michel Cosnier. La droite s’empare donc de la cité du cuir par le biais de celle qui est déjà conseillère départementale. Lucas Leroy (divers droite) a recueilli 119 voix. L’abstention était de 44,39%. 0,49 de blancs et autant de nuls.

21h00 : Changement de majorité à Amboise ! C’est la liste de droite de Thierry Boutard (qui était jusqu’ici dans l’opposition) qui l’emporte avec 1511 voix. L’ancien adjoint de Christian Guyon recueille 1 468 suffrages (721 pour l’écologiste Sandra Guichard). Le taux de participation est faible mais comparable au 1er tour : 43,25%.

20h55 : Selon des résultats partiels à Tours, Emmanuel Denis (EELV) est à 54,41% et Christophe Bouchet (Parti Radical) à 45,59%. A 17h, la participation était seulement de 32,54%, plus faible qu’au 1er tour.

20h50 : A Betz-le-Château, 5 postes restaient à pourvoir. 72,58% des électeurs se sont déplacés. Syvlia Boudeau fait 49,52% des voix et est élue tout comme Hyppolyte Flandin et Jean-Claude Galland avec 50,48%, Marie Mercier (53,04%) et Delphine Vial (52,08%).



20h45 : les résultats de Chanceaux-sur-Choisille sont tombés. C’était une triangulaire. La liste du maire sortant Patrick Deletang est battue d’un cheveu par celle de Gérard Daviet qui rassemble 42,28% des suffrages et 20 sièges. Avec deux voix de moins (42,13%), l’équipe Unis pour l’Avenir ne recueille que 5 sièges et les deux derniers vont à la liste de Patrick Etesse (15,59%).



20h40 : A Chisseaux, un seul poste restait à pourvoir et il revient à Damien Guignard qui rassemble 58,54% des voix. L’abstention est à 57,49%.



A Neuville-sur-Brenne, les différents candidats ne recueillent pas assez de voix pour obtenir un poste.

20h00 : premiers résultats, essentiellement les villages. Alain Blanchard, seul candidat, est élu à Chaumussay sachant que seuls 26% des électeurs se sont déplacés, il y a eu 3,2% de votes blancs et 11,8% de nuls.

A Beaumont-Village, sur 10 candidats, deux sont élus : Michel Auger et Cécile Devault qui ne faisaient pas partie de l’équipe en place. 68,16% des électeurs sont venus voter, 0,45% de blancs et autant de nuls.

A Crissay-sur-Manse, il y avait 7 candidats et un poste à pourvoir. Il revient à Etienne Sauvage (24 voix), avec 71% de votants, aucun blanc ni nul.

A Epeigné-les-Bois, 9 candidats étaient à départager et un seul élu : Ludovic Guillon avec 102 voix sur 183. 41,35% d’abstention.

A Esves-le-Moutier, 8 candidats se présentaient pour un poste à pourvoir. Sébastien Sanchez est élu avec 37 voix sur 62 votants. Le taux d’abstention est de 50,4%.

A Gizeux, il restait un poste à pourvoir et il revient à Vincent Gasselin qui a obtenu 86 voix. 182 personnes sont venues voter soit 56% de participation.

19h15 : à 17h, 32,54% de participation à Tours contre 32,56% au 1er tour. Le dépouillement commence.

17h10 : dans le Loiret, la participation est de 32,63%, encore moins élevée qu'en Touraine. On est à 38,68% en Loir-et-Cher et 34,67% en France.

17h05 : une nouvelle estimation du taux de participation vient d'être publiée par la préfecture. A 1h de la fermeture des bureaux de vote dans la plupart des communes et 2h pour Tours, Langeais, Amboise et Saint-Pierre-des-Corps, 40,33% des électrices et électeurs se sont déplacés. C'est 6 points de plus qu'au 1er tour du 15 mars (pour l'ensemble du département) mais bien en dessous des dernières élections en 2014 (58,12%).

14h30 : les deux candidats têtes de liste à Tours ont voté en début de matinée. Emmanuel Denis quartier Rabelais, Christophe Bouchet à l'école Victor Hugo.

12h35 : des consignes sanitaires particulières sont mises en place. Il faut venir voter avec son masque, se laver les mains en entrant, respecter la distance d'1m entre deux personnes... A Chinon, il a même fallu changer des isoloirs de lieu par rapport aux habitudes afin de garantir le respect des nouvelles normes.

12h25 : à midi, le taux de participation est de 18,31% dans les 32 communes qui votent, à peine plus élevé que les 17,44% du 1er tour sur l’ensemble du département. C’est tout de même un peu plus que la moyenne nationale de 15,29% (19,83% en 2014 et 23,68% en 2008 lors des deux dernières élections municipales). Notons qu’au 1er tour, l’abstention a été très forte atteignant par exemple 67% à Tours.

12h15 : les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18h, sauf à Tours, Amboise, Langeais et Saint-Pierre-des-Corps où l’on peut voter jusqu’à 19h.

12h00 : on vote ce dimanche à Tours et Chinon (2 listes en compétition), Langeais et Amboise (3 listes en compétition), Saint-Pierre-des-Corps (4 listes en compétition) mais aussi Château-Renault, Chanceaux-sur-Choisille, Savigné-sur-Lathan, Gizeux, Bridoré, Channay-sur-Lathan, Chaumussay, Chisseaux, Crissay-sur-Manse, Esves-le-Moutier, Epeigné-les-Bois, La Roche-Clermault, Le Grand-Pressigny, Ports, Beaumont-Village, Le Petit-Pressigny, Souvigné, Sennevières, Bossay-sur-Claise, Brizay, Luzillé, Neuville-sur-Brenne, Sublaines, Betz-le-Château, Marigny-Marmande, Rigny-Ussé et Autrèche. Souvigny-de-Touraine aurait pu voter mais il n’y a pas de candidats. La préfecture va donc nommer une délégation pour administrer la commune jusqu’à ce que quelqu’un se présente.