StorieTravaux, 28/06/20 - Les chantiers qui vont perturber les prochains jours en Indre-et-Loire

Sur l'autoroute ou en ville.

Chaque dimanche sur Info Tours on vous liste les chantiers annoncés pour les prochains jours en Indre-et-Loire histoire de vous organiser. Voici ce qui se prépare jusqu'au 5 juillet.

--------------

A10 :

Le lundi 29 et mardi 30 juin, de 7h à 17h : risque de ralentissement entre la barrière de péage de Sorigny et la sortie Sainte-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux.

Tours :

Dès ce lundi, travaux de réalisation de revêtement de voirie et de cheminement PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans le Square Mantegna. Pendant les travaux qui vont durer deux semaines, la circulation sera déviée et seulement les accès des véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier.

Dès ce lundi et pour 3 semaines, travaux de réhabilitation de la rue du Général Ferrié et des places Edison, Belin et Marconi. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier. Mais le jour de pose du goudron, la circulation sera interdite dans la rue.

Par ailleurs les travaux se poursuivent pour réhabiliter la Place de Bruxelles. La circulation sera interdite mercredi pour poser le goudron.

Travaux avec perturbations Fil Bleu :

En raison de travaux rue Flammarion à Tours, l’arrêt Collège Ferry n’est pas desservi par la ligne C4 (direction Liberté). Vous devez vous reporter à l'arrêt Erables, situé rue Auguste Chevallier,ou à l’arrêt Assas, situé rue Lakanal (et ce jusqu'au 7 août).

En raison de travaux rue Georges Courteline, l’arrêt Victoire n’est pas desservi par la ligne C1 (direction St Augustin). Vous devez vous reporter à l'arrêt Victoire, situé rue de la Victoire (et ce jusqu'à vendredi).

En raison de travaux rue de Montsoreau à Joué-lès-Tours, les arrêts Chenonceau, Clos Lucé, Vallée Violette et Azay-Le-Rideau ne sont pas desservis par laligne 15 (direction Blotterie). Jusqu'au 10 juillet vous devez vous reporter aux arrêts Bruère, situé Boulevard de Chinon ou Bernard, situé rue de la Marchanderie.