StorieTouraine, 28/06/20 – Feu de hangar à Verneuil-sur-Indre, 1 blessé ; Nouveau café à Chédigny ; Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu revient à Chinon…

Et un poteau percuté par une voiture aux Rives du Cher.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité tourangelle. Voici l’édition de ce dimanche…

Un poteau percuté…

Une voiture a heurté un poteau d’éclairage public ce samedi en fin d’après-midi Bd Winston Churchill à Tours. Résultat : il a fallu commander son retrait pour ne pas qu’il s’effondre et donc couper la circulation.

Incendie en Sud-Touraine…

Ce samedi après-midi, un hangar agricole rempli de paille a pris feu sur la commune de Verneuil-sur-Indre. 200m² ont été détruits. Une personne a été légèrement blessée entant d’éteindre les flammes. 23 pompiers ont été appelés pour intervenir.

Un autre incendie marquant s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi : c’était vers 1h30 dans un appartement de la Rue Edouard Branly à Joué-lès-Tours. Les deux occupants du logement ont été transportés vers l’hôpital après avoir inhalé des fumées. 23 pompiers ont été mobilisés.

Dernier jour de collecte…

Ce dimanche matin, certains magasins du département accueillent encore la Banque Alimentaire pour récolter des denrées non périssables qui seront reversées aux plus démunis (conserves, pâtes, café…). Pensez-y si vous faisez des courses.

Récompenses littéraire…

A défaut de le faire pendant la Vegan Place (événement autour de la nourriture végé ou végan et du bien-être animal) annulée à cause du Covid, les organisateurs du Prix Maya ont annoncé le palmarès de leur seconde édition ce week-end. Le Prix Maya récompense les ouvrages animalistes. Titan noir de Florence Aubry (Edition du Rouergue) s’impose dans la catégorie roman, Insolente veggie (tome 4) de Rosa B (Editions La Plage) dans la catégorie BD et Fritz d’Isy Ochoa et La révolte des animaux moches de Coline Pierré (Editions du Rouergue) dans la catégorie jeunesse.

Nouveauté à Chédigny…

Un bar à vin et buvette associative baptisé Chez Jeanne vient d’ouvrir dans l’un des plus beaux villages de Touraine dédié aux roses. Il sera ouvert tous les week-ends de l’été avec à sa carte des cépages traditionnels de Touraine, des jus de fruits ou des assiettes de produits locaux. 6 associations de la commune y sont impliquées. Tout ça sur la Place de la Mairie de 18h à 21h le vendredi, 17h-21h le samedi, 11h à 17h le dimanche.

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu revient à Chinon…

L’un des plus gros succès comiques du cinéma français va avoir droit à un 3e épisode. Cette semaine, le réalisateur Philippe de Chauveron a annoncé un nouveau tournage autour des aventures de la famille Verneuil baptisé Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu. Et comme les Verneuil sont de Chinon, le tournage aura de nouveau lieu en Touraine. Ce sera au printemps 2021 pour une sortie le 13 octobre de la même année.