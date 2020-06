StorieTouraine, 26/06/20 – Tentative de suicide au Pont Wilson ; Une prime Covid au Conseil Départemental ; Concert de soutien à Terres du Son…

Et des soignants qui manifestent.

La StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire tous les jours. Voici l’édition de ce vendredi.

Tentative de suicide au Pont Wilson…

Selon la préfecture d’Indre-et-Loire, un homme d’une vingtaine d’années voulant mettre fin à ses jours s’est jeté du Pont Wilson dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été secouru par un policier et deux autres hommes qui se sont jetés à l’eau, le fonctionnaire ayant par ailleurs été blessé au cours de cette intervention et ramené à terre par une personne qui a sauté dans la Loire.

Accident Bd Heurteloup à Tours…

Vers 2h du matin une voiture transportant 4 personnes a subi un choc sur cet axe du centre-ville. 4 personnes ont été blessées dont une qui se trouvait dans un état grave après le drame.

Un before à la manifestation des soignants…

Deux semaines après avoir rassemblé 3 000 personnes dans les rues de Tours, les personnels hospitaliers (et les aide à domicile, les salariés d’EHPAD) sont appelés à se mobiliser ce mardi 30 juin à Tours (15h au Champ Girault). Avant cela, les syndicats ont décerné ce vendredi matin un Prix du Mépris devant l’Agence Régionale de Santé. Il s’agit toujours pour eux de réclamer des hausses de salaires et de moyens mais aussi de dénoncer ironiquement le projet du gouvernement de récompenser d’une médaille les personnels en première ligne ou de critiquer la gestion de la crise Covid par le pouvoir central. Cette semaine, le ministre de la santé a annoncé un plan de 6 milliards d’€ pour augmenter les rémunérations à partir du 1er juillet.

Prime Covid aux agents du Conseil Départemental…

Elle a été annoncée ce vendredi lors de la session de la collectivité. 600 à 800€ pour les assistants familiaux,30€ par jour d’intervention pour les agents envoyés en mission dans les EHPAD ou établissements pour enfants, 12€50 par jour et jusqu’à 400€ pour d’autres agents en première ligne. Le président Jean-Gérard Paumier annonce par ailleurs qu’il constitue un stock de 200 000 masques dont 100 000 FFP2 (les plus protecteurs) en cas de 2e vague. Il déplore aussi que le gouvernement ne participe pas à l’chat des premiers masques pour 935 000€ mais seulement au 2e lot à 678 000€. Une subvention de 50 000€ sera versée à l’abattoir de Bourgueil pour garantir sa pérennité (l’Etat a aussi annulé 130 000€ de dette). 14 000 votes ont déjà été enregistrés pour le budget participatif.

Soutien à Terres du Son…

Le festival qui devait se tenir à Monts du 10 au 12 juillet a été annulé à cause du confinement MAIS il organisé un concert de soutien à la salle Oésia de Notre-Dame-d’Oé le 9 avril 2021 dans le but de récolter des fonds pour se maintenir à flots et assurer une belle édition 2021. Sur scène ce soir-là : Gaël Faye, déjà venu à Candé.