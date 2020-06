Ciné plein air, bourse aux vélos, concerts aux guinguettes… 6 bons plans pour réussir votre week-end

Lundi il sera trop tard.

Chaque vendredi, Info Tours vous propose sa sélection des événements marquants du week-end en Indre-et-Loire. Voici la sélection de ce dernier week-end de juin…

De la musique dans les guinguettes…

Oui, la guinguette de Tours a enfin rouvert (avec des propositions culturelles impromptues). A l’est ou à l’ouest, on dispose également de très belles guinguettes au bord de la Loire, avec des événements qui méritent le détour. On en a deux pour ce week-end :

A La Riche, l’Arrose’Loire reçoit Elefent pour la partie concert de son aprem’ de dimanche (15h-18h), et le Mètre Mot pour du théâtre itinérant (par la compagnie Wonderkaline). Elefent promet de jouer des morceaux complètement inédits en live, tandis que les comédiens achèveront un parcours de spectacles débuté à Orléans. Entrée 5€ et plus d’infos ici.

A Rochecorbon, c’est Tryogénic qui se produit à la guinguette samedi de 17h à 19h avec des reprises (Otis Redding, Prince, Supertramp, Michael Jackson, Beatles, Rolling Stones et des titres français). Accès libre.

La saison des cinés en plein air est ouverte !

L’Association Courteline se déconfine et propose une séance de Cinéma en plein air (avec gestes barrières et masques de rigueur) ce vendredi à 22h30 dans la cour de l’école George Sand. C’est gratuit. Et qu’est-ce qu’on voit ? Réponse en vidéo ci-dessous :

Vélos pas chers !

Le Collectif Cycliste 37 organise une bourse aux vélos ce samedi de 10h à 18h Place Anatole France. Le programme : 10h-13h : dépôt des vélos à vendre (pièce d’identité obligatoire). 14h30-17h : vente des vélos déposés (paiement en espèces uniquement). 17h-18h : récupération du montant de la vente ou des vélos non vendus

Bons plans d’occasion, bis…

Cette fois c’est à La Ressourcerie La Charpentière que ça se passe, entre Tours et La Riche. Grand déstockage dans la cour de 14h à 18h. Petits prix en vue !

Reprise du tir à l’arc…

Ce samedi, le SAS Tir à l’Arc de Saint-Avertin organise une animation spéciale et gratuite (sur inscription via https://framaforms.org/anim-taa-1591691335) : exercices avec arc et flèches au terrain de La Bellerie à 10h30, 13h30 et 15h30. Tout le monde peut participer.