StorieTouraine, 25/06/20 – Du mieux pour les chiffres du chômage ; L’ado disparue retrouvée ; Nouveau président pour l’AOC Chinon…

Et une nouvelle crèche à La Riche.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

-------------

Les chiffres du chômage de mai…

Après une explosion du chômage en mars et en avril en Indre-et-Loire, les chiffres publiés pour le mois de mai évoluent dans l’autre sens. D’après les données de Pôle Emploi, on compte 35 750 personnes sans aucun travail dans le département soit 5,6% de moins en un mois MAIS +30,2% en un trimestre, et même +42,8% pour les moins de 25 ans. Si l’on inclut les inscrits à Pôle Emploi qui exercent une activité partielle, on arrive à 53 930 personnes en Touraine, +0,8% en un mois et +7,1% en un trimestre. C’est beaucoup mais moins spectaculaire, signifiant surtout que des chômeurs ont perdu leur petit boulot en raison de la crise du coronavirus. Une étude de l’URSAF note d’ailleurs qu’à l’échelle régionale l’intérim a baissé de 40% au 1er trimestre soit près de 15 000 emplois détruits.

Vaccin ou pas vaccin ?

Alors que les labos pharmaceutiques œuvrent pour trouver un remède préventif au Covid-19, un chercheur tourangeau cité pour la NR réalise une étude pour savoir si la population est prête à se faire vacciner. D’après les premières conclusions d’Ibtissame Abaidi de l’ICD Business School après avoir interrogé plus de 400 personnes ce serait plutôt oui sachant qu’il n’a pas demandé directement aux gens s’ils étaient pour ou contre mais plutôt de se prononcer sur une échelle allant pas du tout favorable à tout à fait convaincu.

Les suites de la mort d’Angelo Garand…

Cet homme qui était recherché pour ne pas être retourné en prison après une permission a été tué au cours d’une opération du GIGN de Joué-lès-Tours. C’était le 30 mars 2017 à Seur, dans le Loir-et-Cher. Depuis sa famille se bat parce qu’elle estime que les militaires n’ont pas agi en état de légitime défense. L’affaire a été jusqu’à la cour de cassation qui selon la NR a rejeté le recours – sans s’exprimer sur le fond, simplement sur la forme l’estimant non motivé. Les proches de l’homme mort à 37 ans appellent à une manifestation à Blois ce samedi.

Fin des recherches…

Mardi la police d’Indre-et-Loire a signalé la disparition d’une ado de 14 ans jamais arrivée à son collège de Tours Nord. Ce jeudi elle indique qu’elle a été retrouvée saine et sauve.

Nouvelle crèche à La Riche…

Les P’tits Baladins – enseigne avec déjà 80 sites en France – ouvrira en septembre avec la possibilité de garder 10 enfants de 10 semaines à 4 ans du lundi au vendredi de 7h à 19h. 4 personnes travailleront dans ce bâtiment de 121m² avec salle de vie centrale, espace aménagé pour l’allaitement ou salle de stimulation sensorielle. Des places sont encore disponibles. Infos au 06 38 41 23 23.

Nouveau représentant des viticulteurs…

Fabrice Gasnier est le nouveau président de l’AOC Chinon (il succède à Francis Jourdan à ce poste depuis 3 ans). A 50 ans, il pratique la viticulture biodynamique certifiée depuis 2008, sur les 30 hectares du domaine familial situé sur la commune de Cravant-les-Coteaux. Fondateur de la Cuma de Cravant, il a une bonne expérience du collectif avec la mise en place de systèmes de protection commun des vignes contre le gel. Autour de lui : Sébastien du Petit Thouars (Château du Petit Thouars) et Jean-Martin Dutour (Domaine Baudry-Dutour) comme vice-présidents, Rodolphe Raffault (Domaine Jean-Maurice Raffault) trésorier et Béatrice Lambert (Domaine Béatrice et Pascal Lambert) secrétaire. L’AOC Chinon regroupe 170 producteurs.