La guinguette de Tours reprend vie

Ouverture officielle ce vendredi à 18h

C’est un moment attendu chaque année par beaucoup de Tourangeaux, la réouverture de Tours-sur-Loire, nommée affectueusement la guinguette, est généralement le signe que les beaux jours sont revenus. L’heure venue de profiter et siroter aux bords de Loire. Cette année, crise du Covid oblige, cette ouverture n’a failli as se faire. Heureusement le reflux de l’épidémie a permis aux équipes de Kwamti et du Petit Monde, les deux structures ayant la gestion de ce projet de la ville de Tours, de pouvoir ouvrir en cette fin juin.

Avant de pouvoir proposer une réouverture au public, il a fallu néanmoins s’adapter avec un protocole validé par la Préfecture. Sur place : masques obligatoires pour se déplacer entre les tables, interdiction de consommer debout ou sur les bords de Loire, fléchage…

Un dispositif testé ce jeudi soir lors de la réouverture de la partie « Chez Dupont » au pied de la bibliothèque, mais qui n’a pas refroidi les ardeurs et les volontés de venir profiter des lieux. Les 185 places de cette guinguette bis ayant vite trouvé preneurs. (Voir les photos).

La guinguette centrale, la principale rouvre ses portes ce jeudi soir à 18h. Sur place ce jeudi midi, les dernières couches de vernis étaient en train d’être posées, les outils prêts à être remballés… Derniers ajustements avant l’arrivée du public.

Ce dernier sera invité pour la partie restauration à entrer au pieds des marches côté pont Wilson et pour la partie bar côté Tanneurs, le protocole obligeant à une sorte de séparation. Au total, cette année, le site ne pourra accueillir que 390 places (plus les 185 de « Chez Dupont » donc), autant dire qu’elles vont valoir cher…