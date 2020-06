StorieTouraine, 23/06/20 – Disparition inquiétante d’une ado de 14 ans ; Manifestation d’assistantes maternelles ; Nouveau fast food à Tours Nord…

Et des nouvelles des élections municipales.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l'actualité en Indre-et-Loire. Voici l'édition de ce mardi...

Disparition inquiétante…

Ce mardi après-midi, la police d’Indre-et-Loire a lancé un appel à témoins pour retrouver Ines, 14 ans, 1m64. Une adolescente aux yeux marron, aux cheveux de couleur châtain, de corpulence « forte, vêtue d’un pantalon beige, d’un tee-shirt blanc Fila, d’un blouson noir, de baskets blanches et d’un sac à dos à fleurs. » Il faut appeler le commissariat si vous en savez plus (02 47 33 80 69). L'élève devait aller dans son collège de Tours-Nord mais n'était pas présente en cours ce matin.

Manifestation devant la mairie de Tours…

Ce mardi, une vingtaine d’assistantes maternelles ont manifesté devant l’hôtel de ville pour demander le versement d’indemnités journalières malgré l’absence d’enfants qu’elles devaient garder pendant le confinement. La somme est conséquente : 800€ par mois, voire jusqu’à 1 600€ pour certaines d’entre elles. A noter que la ville de Joué-lès-Tours a choisi de compenser ces pertes, les assistantes maternelles demandent donc le même geste à Tours.

Le ni-ni de Nicolas Gautreau…

Eliminé dès le 1er tour de l’élection municipale de Tours, le candidat Nicolas Gautreau (liste Les Indépendants) a choisi de ne pas prendre position pour le second tour prévu dimanche. Il ne soutient pas le maire sortant Christophe Bouchet ni son opposant écologiste Emmanuel Denis. Ce que fait aussi Claude Bourdin (C’est au Tour(s) du Peuple) ou Gilles Godefroy (Rassemblement National). Cela dit, deux colistiers de Nicolas Gautreau ont fait le choix de prendre clairement position en faveur d’Emmanuel Denis : Nadia Hamoudi et Jean-Luc Dutreix. A noter que le conseiller municipal communiste Pierre Texier soutient aussi la démarche de Pour Demain – Tours 2020.

Le verdict de l’affaire O’Tacos…

Il y a un an les trois fast food tourangeaux de l’enseigne O’Tacos ont subitement fermé à cause de l’éclatement d’une affaire de travail dissimulé. Dans la NR ce mardi on apprend que les prud’hommes ont rendu leur jugement : 12 salariés bangladais devraient recevoir une indemnisation de 10 000€ car l’infraction est avérée (pas d’appel possible). Le cas d’un 13e salarié sera évoqué ultérieurement. Rappelons que les restaurants ont rouvert leurs portes fin 2019 avec un nouveau propriétaire.

Nouveau fast food…

Cela fait déjà plusieurs mois que Quick a disparu à Tours Nord. L’enseigne sera remplacée par Burger King dès ce mercredi 24 juin. Le fast food qui dispose déjà de 4 autres points de vente dans l’agglo devait ouvrir en avril mais le confinement en a décidé autrement.

Succès des Studio…

Ce lundi le gouvernement a autorisé la réouverture des salles de cinéma… un succès aux Studio à Tours avec plus de 500 entrées pour les séances organisées ce lundi. Le 1er complexe art et essai de France se félicite ainsi d’être le cinéma de la région qui a connu la plus forte affluence du déconfinement, et qu’il se situe même dans le top 20 en France.