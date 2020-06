[Faut y aller] La guinguette de Tours est presque prête à ouvrir

Premiers verres servis ce mercredi.

Une année normale, on va boire des coups à la guinguette dès le début du mois de mai. Mais là, toujours rien. Heureusement, Tours-sur-Loire se déconfine dès ce mercredi 24 juin… pile quand il se met à faire bien chaud (30° jusqu’à la fin de la semaine).

Les installations sont en cours d’aménagement et on sait désormais comment ça va se passer si vous voulez vous rendre sur place dans les prochains jours. En raison de la crise sanitaire, pas question de se déplacer sans masque sur le site, vous pourrez uniquement l’enlever une fois à table. Un sens de circulation sera mis en place (avec une entrée et une sortie) et les organisateurs (l’association Le Petit Monde et la société Kwanti) contrôleront les accès pour ne pas dépasser la jauge fixée : un peu moins de 400 personnes du côté ouest du Pont Wilson et un peu moins de 200 Chez Dupont sous la bibliothèque.

Rappelons que le 3e bar (Le Foudre) n’ouvre pas car c’était trop compliqué pour respecter les consignes du moment.

L’avantage du système c’est que si on vous autorise à entrer à la guinguette il y aura forcément une place pour vous, la jauge correspondant au nombre de chaises. Les mange-debout ne seront pas disponibles mais on pourra toujours manger sur place. Pour commander, l’équipe a mis au point un système de QR Code à flasher avec son smartphone pour avoir accès à la carte, faire son choix, payer sans contact et éviter les queues au bar : vous vous levez uniquement pour récupérer ce que vous buvez.

On précise que l’espace enfants n’a pas été installé. En revanche il y aura quand même des animations pour les petits comme des jeux.

Quant à la programmation culturelle, elle est maintenue mais adaptée à l’époque du Covid. Les concerts se feront par exemple avec des musiciennes et musiciens éclatés dans la foule, pareil pour les interventions théâtrales. Les séances de cinéma en plein air sont maintenues. Le mieux c’est de suivre la page Facebook de la guinguette pour vous tenir au courant de ce qui est prévu mais sachez également qu’il pourra y avoir quelques surprises…

Tours-sur-Loire sera accessible jusqu’à fin septembre sans oublier Tours-sur-Plage déjà en service sur la rive nord (jusqu’au 7 septembre).