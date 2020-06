StorieTouraine, 22/06/20 – Reprise des visites de patients au CHU ; La barre Saint-Paul de Tours démolie dès le 15 juillet ; Un appel pour rouvrir les boîtes…

Et un bébé hippopotame dans le Loir-et-Cher.

La StorieTouraine vous fait un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi.

---------------

Les visites reprennent au CHU de Tours…

C’est une étape supplémentaire dans le processus de déconfinement : ce lundi le CHU de Tours annonce la reprise des visites pour les patientes et patients hospitalisés dans ses différents services. Jusqu’ici elles étaient uniquement possibles pour les enfants de Clocheville, les papas en salle d’accouchement ou les malades en fin de vie. Ces visites peuvent se faire de 14h à 18h30 du lundi au vendredi, de 14h à 16h30 à la maternité de Bretonneau le samedi et le dimanche, 14h-17h30 pour les autres sites de l’hôpital le week-end mais attention : les enfants ne sont pas autorisés. Et vous devrez porter un masque, vous désinfecter les mains et ne pas toucher la personne que vous venez voir.

Accident de la route…

L’hélicoptère du SAMU d’Indre-et-Loire a été sollicité ce dimanche après la collision de deux voitures sur la D749 à Saint-Laurent-de-Lin. 4 personnes ont été blessées dont une gravement atteinte qui a dû être désincarcérée du véhicule dans lequel elle se trouvait. Une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du choc.

Adieu la barre Saint-Paul…

Le chantier a pris du retard à cause du confinement mais ça y est on connait la date pour le début des travaux de démolition de la barre d’immeuble qui est au sud de la Place Saint-Paul dans le quartier du Sanitas à Tours : 15 juillet. Les 48 appartements seront rasés d’ici septembre, grignotés petit à petit par des engins de chantier en commençant par le côté nord. C’est la première grande étape de la rénovation du secteur qui va s’étendre sur une dizaine d’année. De nouveaux immeubles doivent être construits à cet emplacement. A terme, le marché sera déplace du côté du Hallebardier.

Appel pour rouvrir les boîtes…

Les discothèques ne sont toujours pas déconfinées, elles pourraient même le rester jusqu’en septembre. Les professionnels sont très énervés et une trentaine de députés dont la Tourangelle Fabienne Colboc appellent le gouvernement à revoir sa copie. Le groupe écrit ceci : « L'Etat condamne les acteurs de la nuit comme s’ils étaient coupables. Ceux-ci ont pourtant besoin, comme tous les entrepreneurs, de respect, de soutien et de visibilité. Où est le risque ? Clairement, nos ainés n'ont pas attrapé le virus en discothèque. Et pourquoi priver nos jeunes de sorties comme des adolescents qu'on punit ? Cessons ces discriminations ; œuvrons ensemble à une renaissance totale de cette vie économique, sociale et culturelle. »

Examen d’entrée…

Qui pourra intégrer la face de médecine de Tours à la rentrée prochaine ? Le concours se déroule ce lundi et ce mardi au Parc Expo avec pas moins de 1 300 candidates et candidats. Vu la période de crise sanitaire, deux halls ont été réquisitionnés (au lieu d’un) et les heures de convocation échelonnées pour assurer le maintien de la distanciation physique. A noter que c’est le premier événement accueilli sur le site de Rochepinard depuis le mois de mars et le seul avant début septembre.

Ça recrute…

Ce lundi Pôle Emploi a lancé un salon en ligne autour de l’aide à la personne. Parmi les entreprises qui recrutent : ASSAD-HAD, ADMR, La Générale des Services, O2, Actifadom ou Atout Ménage. Les offres sont à consulter sur ce lien jusqu’au 10 juillet. https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1375

Elle s’appelle Gloria…

Un bébé hippopotame est né le 7 juin au Zoo de Beauval et il a fait sa première sortie ce lundi en public. A deux semaines, l’animal appartenant à une espèce menacée pèse déjà une quarantaine de kilos. C’est le premier bébé du parc du Loir-et-Cher et le seul en France actuellement.