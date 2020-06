Le CHU de Tours ouvre (aussi) son Centre de Formation des Apprentis

Avec deux cursus.

Après la Croix Rouge il y a quelques jours, c'est au tour du CHU de Tours d'annoncer l'ouverture d'un Centre de Formation des Apprentis (CFA) qui débutera son activité dès la rentrée 2020. "Il doit permettre le développement de formations en santé correspondant aux besoins des professionnels et des employeurs" justifie l'hôpital.

"Les formations dispensées permettront de répondre aux besoins des structures sanitaires et sociales et des professionnels de santé de la Région Centre-Val de Loire. Les apprenants perçoivent notamment un salaire durant toute leur année d’études et bénéficient de la gratuité des frais de scolarité. Outre la rémunération durant la formation, c’est aussi l’employabilité à la sortie de formation qui convainquent nombre d’apprenants à choisir l’apprentissage" précise encore le CHU.

Deux cursus seront accessibles :

Le Diplôme de Préparateur(rice) en Pharmacie Hospitalière (1 an de formation, après obtention du Brevet Professionnel de Préparateur en Pharmacie)

Le titre de Secrétaire Médical(e) (1 an de formation)

En détails :

Le Centre de Formation de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière du CHRU de Tours a ouvert ses portes en septembre 2004. Il a reçu plus de 550 candidatures et formé 251 apprentis via une trentaine d’établissements partenaires. Pour la formation de secrétaire médical(e), le CHRU recrutera 4 apprentis (des professionnels en reconversion ou des primo-postulants). La formation mettra notamment l’accent sur les outils numériques.

Plus d'infos au 02 47 47 74 47 ou [email protected]