[Municipales à Tours] Caméras de surveillance, police municipale… Qui pense quoi sur la sécurité ?

Le 28 juin approche et avec lui le 2e tour des élections municipales. A Tours, 11 listes étaient en compétition au 1er tour et il en reste 2 : celle du maire sortant Christophe Bouchet (centre-droit, allié avec Benoist Pierre arrivé 3e) et celle de son opposant Emmanuel Denis (union de la gauche). Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous proposons une série d’articles sur les propositions des uns et des autres en fonction des grands thèmes de la campagne. Aujourd’hui, l’environnement. Cet article sera mis à jour au fur et à mesure de la publication détaillée des programmes.

Emmanuel Denis – Pour Demain Tours 2020 :

Il fut un temps où l’écologiste ne pouvait pas voir les caméras de surveillance. De fait, son programme ne prévoit pas de nouvelles installations. Il met plutôt l’accent sur un renforcement du rôle et des effectifs des médiateurs de rue dans les différents quartiers, « en coordination avec le Conseil Départemental, la police municipale et les services sociaux. » Le candidat parle de la création d’un 3e poste de police municipale en élargissant par ailleurs les horaires de ceux déjà en place à Tours Nord et Tours Sud. Il propose d’étudier la question de la création d’une police des transports métropolitaine compétente sur les différentes communes de l’agglo, de développer les patrouilles à pied, à vélo et à cheval des policiers municipaux, de mettre en place un Conseil de Nuit contre les nuisances sonores, de créer des postes de gardiens et de médiateurs, d’améliorer la présence des services de propreté sur le terrain.

Emmanuel Denis plaide par ailleurs mettre en place des marches exploratoires pour identifier les lieux où il y a des problèmes d’insécurité, « optimiser » l’éclairage public pour éviter les zones sombres, former les agents et policiers municipaux à la question des violences faites aux femmes, lutter contre le harcèlement de rue en lien avec les bars et promouvoir l’arrêt de bus à la demande au plus près du domicile en fin de soirée pour limiter les risques d’agressions.

Christophe Bouchet – Tours nous Rassemble :

Il veut en particulier augmenter le nombre de postes de policiers municipaux (130, 20 de plus qu’aujourd’hui), avec l’ambition d’avoir des agents plus présents sur le terrain et ce 24h/24. Il veut renforcer la brigade de nuit et multiplier les patrouilles pédestres, associer des effectifs supplémentaires au poste de police municipale de Tours Nord, créer un poste de police municipale mobile en camion pour irriguer les différents quartiers, passer de 128 à 300 caméras de surveillance en 6 ans, équiper les agents de nouveaux pistolets à impulsion électrique de type Taser, améliorer l’accueil téléphonique de la police municipale et ses délais d’intervention, décharger les agents de leurs tâches administratives dès que possible… Son projet prévoit une police des transports avec Joué-lès-Tours, une brigade contre les rodéos sauvages et l’embrigadement d’un chien spécialisé dans la détection de drogues.

Autres idées : créer un système de correspondants de quartiers pour faire remonter les problématiques à la mairie, et avoir un système de citoyens référents pour le suivi des requêtes ; renforcer la répression des délits liés au bruit et à l’environnement (ou la propreté), poursuivre les marches exploratoires pour identifier les zones déclenchant un sentiment d’insécurité ; multiplier les contrôles de vitesse ; renforcer la protection des femmes victimes de violences lors de leurs démarches via la police municipale…

