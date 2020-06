Coronavirus en Touraine : ce qu'il faut savoir vendredi 19 juin

Au total 140 000 salariés ont été placés en chômage partiel.

Le coronavirus reste un sujet majeur de l'actualité en Indre-et-Loire. Comment évolue l'épidémie ? Qu'est-ce qui est autorisé ou interdit ? Ouvert ou fermé ? Vous trouverez la réponse dans cet article, les informations les plus récentes ou les plus importantes sont en gras et en gros.

On en est où ?

Voici les derniers chiffres de Santé Publique France et de l’Agence Régionale de Santé :

10 165 personnes hospitalisées en France dont 71 en Indre-et-Loire (stable)

5 malades en réanimation dans notre département (stable), 26 en Centre-Val de Loire (-3) et 752 en France

26 en Centre-Val de Loire (-3) et 752 en France 313 patients originaires d’Indre-et-Loire ont quitté l’hôpital guéris, 1 899 dans la région

1 899 dans la région 129 victimes connues du coronavirus en Touraine depuis début mars : 82 décès dans les établissements hospitaliers (stable), 47 dans les établissements médico-sociaux

47 dans les établissements médico-sociaux 918 décès dans la région, 29 603 en France

Toute la France métropolitaine est en zone verte, signifiant que le virus circule peu. La Guyane et Mayotte restent en situation de fragilité. En Centre-Val de Loire, moins d'1% des tests sont positifs (1,4% en France). Plus de 6 500 tests ont été réalisés ces derniers jours.

La bataille contre le virus :

Depuis plusieurs semaines, on compte à peine 1% de tests positifs en Indre-et-Loire, signe que le nombre de nouveaux cas est très faible. « Ça ne signifie pas que le virus a disparu et qu’il faut baisser totalement la garde. La lutte contre l’épidémie n’est pas terminée mais je suis heureux de cette première victoire contre le virus » a souligné Emmanuel Macron dimanche soir. En cas de besoin, le CHU de Tours peut analyser jusqu’à 2 400 prélèvements par jour en provenance de tous les hôpitaux du département, d’SOS Médecins ou d’équipes mobiles. Les laboratoires privés peuvent également faire des tests et les analyser sur leurs plateformes. Le Laboratoire de Touraine basé à Parçay-Meslay peut également s’en charger même s’il se consacre habituellement à une activité vétérinaire.

En cas de test positif, l’enjeu est de stopper la chaîne de contamination. Plusieurs outils ont été mis en place comme une brigade de 45 personnes rattachée à l’Assurance Maladie. Ses agents appellent les personnes qui ont été en contact avec le ou la malade pour leur prescrire un test ou les isoler. Le gouvernement parie par ailleurs sur l’application pour smartphones StopCovid. Si vous vous déclarez infecté.e, les personnes restées à moins d’1m de vous pendant au moins 15 minutes recevront une notification. La technologie fonctionne via le bluetooth. Une appli peu téléchargée : moins de 2 millions de personnes l'utilisent.

En cas de symptômes du Covid-19 (toux, fièvre, difficultés à respirer), il faut prioritairement contacter votre médecin qui vous prescrira un test. La consultation est remboursée à 100% par la Sécurité Sociale. Il est possible de savoir si vous avez été en contact avec le coronavirus en faisant un test sanguin, mais il sera à votre charge s’il n’est pas prescrit par un médecin.

Obligatoire dans les transports ou dans certains commerces, le masque se trouve aujourd’hui un peu partout (supermarchés, magasins spécialisés dans le textile…). On peut également se protéger en faisant l’acquisition de visières fixées sur la tête. Plusieurs communes d’Indre-et-Loire poursuivent leurs distributions de masques en tissu réutilisables comme Tours qui propose un 2e masque gratuit à l’ensemble des habitants de plus de 11 ans.Les détails dans cet article.

Les masques fabriqués par Medical Z à Saint-Avertin et distribués dans les 22 communes de Tours Métropole viennent d'obtenir un nouveau label : on peut les laver - et donc les réutiliser - 50 fois.

La vie déconfinée :

Les derniers chiffres du chômage partiel en Indre-et-Loire : 14 000 entreprises du département ont fait une demande depuis mi-mars, ce qui a concerné 140 000 salariés. L'heure des difficultés économiques arrive avec 7 licenciements annoncés cette semaine chez SFOP à Monnaie ou des réductions de postes envisagées chez Hutchinson à Joué-lès-Tours.

L’état d’urgence sanitaire sera levé le 10 juillet. Sans attendre, les règles ont été largement assouplies mais nous ne sommes pas encore revenus à « la vie d’avant ». En Indre-et-Loire, à part Chinon et Avoine, les piscines sont toujours ferméeset il n’y aura pas de baignade cet été au Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours.

La ville de Joué-lès-Tours annonce que son centre aquatique Bulle d'O rouvre le 24 juin, avec réservation de créneaux 24 à l'avance et tarifs réduits entre 2€80 et 3€50. Le Centre Aquatique du Lac de Tours et la Piscine Les Thermes de Luynes rouvriront le 27 juin à 9h et 13h30.



Par ailleurs, il faut réserver son parcours de golf et utiliser uniquement ses propres balles au tennis ou au png pong. Les aires de jeux pour enfants commencent à rouvrir et on attend la reprise des séances de cinéma pour le lundi 22 juin. Les bibliothèques ont rouvert en mode drive avec décontamination des ouvrages rendus et réservation des emprunts par Internet ou téléphone.

Les cinémas tourangeaux préparent leur réouverture avec 50% des sièges maximum dans les salles, des parcours fléchés mais aussi des offres promotionnelles.

Les événements pouvant rassembler plus de 5 000 personnes sont interdits jusqu’en septembre mais les manifestations revendicatives sont de nouveau autorisées. La braderie de Tours est très compromise mais le festival Jazz en Touraine de Montlouis devrait avoir lieu tout comme le Potager Electronique à la Gloriette (fin août) et Aucard de Tours (fin septembre). La Foire à l’Ail et au Basilic de Tours aura lieu fin juillet, mais elle devra être déplacée du centre historique vers le Boulevard Béranger pour garantir la distanciation entre commerçants et clients.

Encore un événement annulé à cause de la crise sanitaire : le marathon de Tours, mais aussi les courses des 10 et 20km qui devaient avoir lieu fin septembre. Les épreuves sont reportées au 26 septembre 2021. Le festival des Autos Enjouées qui devait se dérouler les 12 et 13 septembre est reporté au week-end du 11-12 septembre 2021.



Les visites en EHPAD et maisons de retraite devront être autorisés partout selon les souhaits du chef de l’Etat. Les cérémonies religieuses sont autorisées en respectant les gestes barrières (masque, distance d’au moins 1m entre deux fidèles). Les mariages ont repris vendredi 5 juin à Tours mais ils ne peuvent pas être célébrés avec plus de 10 personnes ce qui fait que de nombreuses cérémonies sont reportées.

Concernant la Fête de la Musique, les bars sont autorisés à faire des concerts et certains d'entre eux en proposeront ce dimanche 21 juin. Sinon, les villes de Tours, Fondettes ou Ballan-Miré ainsi que le Conservatoire de Tours présenteront des vidéos ou des lives d'artistes sur leurs pages Facebook dans la journée de dimanche. On vous explique tout ça si vous cliquez ici.

Pour respecter la distanciation entre clients de restaurants, Tours ferme la contre-allée de la Place du Grand Marché jusqu’en octobre et la Rue Châteauneuf le vendredi dès 16h et le samedi dès 11h. A Amboise, la Place Debré ou la Rue Nationale restent également fermées tout l’été. Pour vous encourager à réserver une table, le plafond des tickets restaurants est relevé : 38€ par jour au lieu de 19. Vous pouvez également utiliser ce mode de paiement les dimanches et jours fériés.

La plupart des sites touristiques sont désormais ouverts dont le Château d’Azay-le-Rideau ou celui de La Guerche. L’été sera tout de même bien différent de d’habitude… Les colonies de vacances que le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire devait organiser à Quiberon cet été sont annulées à cause de l’épidémie. 640 enfants étaient inscrits. Les familles seront intégralement remboursées. La guinguette Tours-sur-Loire de la rive sud ouvrira ses deux espaces le 24 juin et 25 juin. Les guinguettes de Chinon, Montbazon, La Riche ou Rochecorbon ont également repris.

A Rochecorbon, le parc de loisirs Lulu Parc rouvrira mercredi 24 juin, le 1er juillet pour Family Park sur son nouveau site de Sorigny.

De leur côté, les mairies mettent en place des programmes de « vacances apprenantes » encouragés par le gouvernement. A Tours, des stages de remise à niveau seront organisés en juillet à La Charpraie avec 200 places disponibles (inscriptions auprès des écoles). Il est également possible de réserver dès à présent ses places en centre de loisir. A Joué-lès-Tours, l'ensemble des centres de loisirs et des accueils jeunes seront ouverts cet été. Afin de respecter les protocoles sanitaires en vigueur, un accueil de loisirs supplémentaire sur l’école du Morier sera ouvert en juillet pour les jeunes de 11 à 14 ans. Les détails ici.

Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir que l’école et le collège seront de nouveau obligatoires pour tous les élèves dès le 22 juin et jusqu’au 4 juillet, date du début des vacances scolaires.

A Tours, la ville annonce que les élèves des écoles élémentaires (CP-CM2) devront avoir leur pique-nique lundi 22 et mardi 23 mais ils pourront manger normalement à la cantine contrairement à ce qui avait été annoncé dans un premier temps. En cour de récréation, les classes ne pourront pas se mélanger. Le masque reste obligatoire au collège.

A La Riche, l’accueil périscolaire du soir est assuré sur réservation au 02 47 36 24 24. Toujours des repas froids le midi à la cantine (les parents sont invités à fournir couverts et gourde). Certaines communes comme Souvigny-de-Touraine avaient annoncé ne pas vouloir rouvrir avant septembre. On ne sait pas si la décision est maintenue malgré ce déconfinement.



Dès lundi 22, toutes les crèches de la ville de Tours rouvriront en conditions normales (avec port du masque pour le personnel et nettoyage renforcé). 725 places seront donc disponibles au lieu de 200 ces dernières semaines.

Les services publics :

Le trafic SNCF devrait bientôt être assuré à 100%. La totalité des sièges sont accessibles et réservables. Plus d'infos surwww.ter.sncf.com/centre-val-de-loire où vous trouverez les horaires ligne par ligne.

Cet été, les jeunes pourront circuler en illimité dans tous les TER de France (hors Corse et île-de-France) pour un tarif mensuel de 29€. 100 000 billets promos seront également proposés pour les trains de la région, avec des prix à partir de 5€. Quant aux abonnés ils pourront utiliser leur passe sur tous les TER (hors région parisienne et Corse, comme les jeunes).

Le réseau Fil Bleu de Tours Métropole circule à peu près comme en été. Les bus s’arrêtent encore à 22h mais le tram circule jusqu’à 0h30. En journée du lundi au vendredi, un bus toutes les 10 minutes sur la ligne 2, un toutes les 15 minutes sur les lignes 3-4-5. Un bus toutes 20 à 40 minutes pour la ligne 11, 30 à 40 minutes pour les lignes 12 à 30... La vente de tickets à bord est possible, y compris le rechargement des billets sans contact et le rendu de monnaie. Si vous voulez éviter les transports en commun, optez pour le vélo ! 60km de pistes provisoires ou de routes avec signalisation vélo renforcée ont été aménagés par Tours Métropole (Rue des Tanneurs, Avenue Maginot, Rue Edouard Vaillant, Pont d’Arcole…). La carte complète dans notre article.

A Amboise, dès lundi 22 juin, reprise des transports scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires. Pas besoin de masque pour les enfants mais ils devront respecter la distance physique.

Les vols Tours-Dublin, Tours-Marrakech et Tours-Porto de Ryanair reprennent en juillet, et en août pour Tours-Londres. Les liaisons seront néanmoins plus rares qu’avant le Covid (2 par semaine pour le Portugal et l’Irlande, une pour le Maroc). Les vols vers Marseille pourraient reprendre à l’automne. Précisions que la France a rouvert toutes ses frontières, donc plus de contrôles pour aller en Allemagne, en Suisse ou en Belgique. L’Espagne rouvrira les siennes aux Français dimanche. Certains pays européens maintiennent des restrictions en provenance de France comme la Hongrie ou la République Tchèque. Une quarantaine de 14 jours reste imposée pour entrer au Royaume-Uni.

La Poste ouvre tous ses bureaux mais pas aussi souvent qu’avant (à Tours, Rue Nationale, il est seulement accessible le matin). Les administrations comme la Sécurité Sociale ou la CAF privilégient toujours les rendez-vous par téléphone. Les déchetteries sont accessibles. Dans Tours Métropole, vous ne pourrez pas bénéficier d’aides sur place.

Les associations reprennent progressivement leurs activités. Après Que Choisir ou la boutique du Secours Populaire c'est le Centre LGBTI de Touraine qui va relancer ses permanences d'accueil et d'écoute dans le quartier Velpeau après avoir été équipé pour gérer la crise sanitaire.

Enfin, la campagne officielle du 2e tour des élections municipales est lancée : on vote le dimanche 28 juin dans 32 communes d'Indre-et-Loire dont Tours, Langeais, Amboise, Chinon, Château-Renault et Saint-Pierre-des-Corps. Vous pouvez faire une procuration si vous ne souhaitez pas vous déplacer, les règles ont été assouplies. Pour cela rendez-vous au commissariat ou à la gendermerie.

J’ai encore des questions, vous m’aidez ?

Voici l’adresse mail de la préfecture d’Indre-et-Loire qui peut répondre à vos interrogations : [email protected]. Vous pouvez aussi appeler le 0 800 130 000.

Photos d'illustration par Pascal Montagne, Alexis Mercier, Olivier Collet et Delphine Nivelet