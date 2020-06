Lives Facebook ou petits concerts : le programme de la Fête de la Musique 2020 en Touraine

Ce sera très différent des autres années.

Le coronavirus va nous empêcher de vivre la Fête de la Musique comme d’habitude. Pas de centre-ville de Tours noir de monde le soir du 21 juin cette année, avec ses concerts tous les 100m. Cela dit, il va quand même se passer pas mal de choses dans la capitale tourangelle et dans d’autres villes du département. Dimanche… ou dans les jours d’avant et d’après. Par exemple, Amboise ne fait rien du tout mais laisse les bars avec terrasse libres d’organiser des concerts tant qu’ils ont la possibilité de respecter les consignes sanitaires (la fameuse distanciation physique).

Si vous voulez du vrai live, vous pourrez également en avoir à Saint-Pierre-des-Corps chez Phoenix Events. Enfin, sur son parking. Au programme de 15h à 1h : Tarace Boulba, Clarisse, Shiro, KTS-Kill The Shape, Sapiens Sapiens, The Drafts, Faux semblant Toungouska et DJ Betrim. Accès libre. Un peu avant dès ce vendredi, Le Grand Cagibi (quartier Aucard à Tours) fête ses 2 ans en musique. Puis un autre concert samedi dès 19h30 (apéro jazzy pani / chant).

Autre lieu où on va fêter la musique ces prochains jours : l’hôpital pour enfants Gatien de Clocheville sur le Bd Béranger de Tours. L’Orchestre Symphonique de Tours s’y produit ce vendredi 19 juin à 11h lundi 23 et jeudi 25 à 14h30. Mais ce n’est pas ouvert au grand public.

Et puis il y a toute une série d’initiatives pour fêter la musique de façon virtuelle. La plus importante est celle organisée par la ville de Tours qui a encouragé les artistes à lui faire des propositions de vidéos ou de lives à diffusersur sa page Facebook et sa chaîne YouTube.« Nous avons reçu 65 propositions » expliquait le service culturel en début de semaine. Pas forcément des prestations inédites pour le 21 juin mais une sacrée série de découvertes qui s’échelonneront de 11h à minuit. Certaines d’entre elles seront spécifiquement réalisées pour l’occasion. Parmi les participants : des chorales réunissant plusieurs dizaines de personnes, Atmusica, le Chœur de l’Opéra, Tous en Scène ou les Ilots Electroniques. Certains artistes seront également originaires de Loches, Nouzilly ou plus loin tant qu’ils ont un rapport avec Tours.

Toujours à Tours, le Conservatoire diffusera 21 vidéos de ses élèves entre 15h et 21h, sur sa page Facebook et sur la chaîne YouTube de la ville. Certaines vidéos sont d’ailleurs disponibles dès à présent (musique ou danse).

Ailleurs dans l’agglo, Ballan-Miré fait également une web-Fête de la Musique à 18h dimanche sur les pages Facebook de La Parenthèse et de Chapau Prog« pour découvrir une palette d’artistes aux univers musicaux variés. » Fondettes fera la même chose. Enfin, samedi, le disquaire Passe Passe Storerécemment ouvert dans le Vieux-Tours diffusera des DJ sets en live tout l’après-midi (14h-18h) avec également de nombreux disques vinyles à prix réduit.