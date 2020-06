Lac, expos, oiseaux… Les bons plans de votre week-end en Indre-et-Loire

De Tours à Rillé en passant par Amboise.

Ce week-end c’est le début de l’été, donc on va vivre les soirées les plus longues de l’année. Les couchers de soleil les plus tardifs. Et heureusement le soleil va de nouveau pointer le bout de son nez pour qu’on puisse en profiter comme il se doit. Comme chaque vendredi, Info Tours vous a également concocté une sélection de sorties possibles…

Sinon, notre agenda spécial Fête de la Musique c'est par ici !



Un tour au Lac de Rillé…

Voilà un endroit auquel on ne pense pas forcément, et pourtant c’est un beau site naturel. A la frontière de la Touraine et du Maine-et-Loire, le Lac de Rillé (qui fait 250ha) offre de jolies perspectives de balades pour observer la faune et la flore (il y a notamment un sentier de 6km qu’on peut parcourir en 2h). Parmi les activités possibles : accrobranche, stand up paddle sur l’eau ou encore le mini-golf. Non loin de là, le Cyclo Rail de Château-la-Vallière reprend ses balades ce samedi 20 juin.

Crédit photo : Office de tourisme Touraine Nature



Les oiseaux, à Tours aussi…

Ligéria Nature organise une sortie à prix libre dimanche pour les observer depuis la ville. A partir de 6 ans pour les enfants. Une balade de 2h sur 2km, avec prêt de jumelles possible si vous n’en avez pas, notamment pour découvrir quelles espèces se nichent sur les ilots de la Loire. Le nombre de participants est limité en raison de la crise sanitaire. Inscriptions par mail : [email protected] ou 06 43 39 68 17.

Réouverture…

Après le Château d’Azay-le-Rideau et le Cloître de la Psalette de Tours ces derniers jours, le Château de La Guerche a rouvert ses portes dans la commune du même nom. Si vous ne connaissez pas encore, c’est le moment de vous y rendre.

Amboise il y a 80 ans…

Cette semaine on a commémoré les 80 ans de l’appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940 (l’occasion d’une balade au Parc de la Perraudière de Saint-Cyr-sur-Loire où vous pourrez voir trois statues bleu-blanc-rouge à son effigie). A Amboise aussi on se remémore cette époque de la seconde guerre mondiale… avec la fameuse bataille d’Amboise. L’office du tourisme propose la visite d’une exposition spéciale ce samedi et ce dimanche (1h, 7€). Inscriptions et réservations obligatoires au 02 47 57 09 28.

Expos…

Si vous restez à Tours, deux expositions gratuites à vous conseiller dans les galeries de la ville : La Vie en Couleurs chez Olivier Rousseau Rue de la Scellerie… « Natacha Dumur développe un travail artistique dont la couleur est un élément central. Après la série Kind of blue, elle a imaginé trois nouvelles séries dont deux en vue sur cette image : Endless sunshine en orangé solaire et Velours, dans un rouge profond » nous explique-t-on. Dans le Vieux-Tours, passez aussi à La Boîte Noire (Rue du Grand Marché) avec son exposition collective pensée pour le déconfinement : Un Vent de Liberté. On y retrouve Michel Audiard – celui qui a fait les 3 statues de De Gaulle – T.Léo Gil KD et une dizaine d’autres artistes.

Et on n’oublie pas la Fête de la Musique ce dimanche, mais ça on vous en parle dans cet autre article !