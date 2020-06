TOURS : Retour du son et lumière gratuit des Beaux-Arts… Mais il faudra réserver !

Le spectacle Les Illusions Renaissance revient pour sa 2e saison.

La décision était très attendue et elle est tombée cette semaine : l’événement le plus couru de l’été à Tours est autorisé par la préfecture d’Indre-et-Loire. Cette année encore il y aura un spectacle son et lumière dans le jardin du Musée des Beaux-Arts, avec un coup d’envoi donné tous les soirs à la tombée de la nuit.

En 2019, 80 000 personnes étaient venues découvrir Les Illusions Renaissance, un show virtuel de 20 minutes sur la façade historique du musée, avec les fesses posées dans l’herbe. Vu le succès, « il n’y avait pas de raison que ça ne se déroule pas cette année » explique la mairie qui a néanmoins dû discuter avec les représentants de l’Etat pour adapter le lieu de diffusion à la situation sanitaire.

Conséquence : les représentations débuteront une semaine plus tard que l’année dernière. La première aura lieu samedi 4 juillet et la dernière le dimanche 6 septembre. En juillet, le bâtiment s’illuminera à partir de 22h45, 22h15 en août et en septembre. Et ce 7 jours sur 7.

Comme ce fut le cas pour les spectacles diffusés sur la façade de la cathédrale entre 2016 et 2018, les 12 tableaux ont en partie été renouvelés. L’un d’eux a même été repensé à 100%. Globalement, 23% du contenu a été actualisé, que ce soient les images ou la musique. Mais le fond ne change pas : il s’agit toujours d’un spectacle sur le thème de la Renaissance. Dans un premier temps, 200 personnes maximum seront autorisées pour garantir le respect de la distanciation physique mais la municipalité espère que cette jauge pourra vite être agrandie (elle était de 1 500 places en 2019).

Du coup, si vous voulez venir, il faudra bloquer votre place à l’avance. Les réservations – gratuites – ouvriront chaque dimanche, pour les 7 jours suivants. Il faudra se rendre sur le site de la ville de Tours (www.tours.fr) sachant que vous ne pourrez pas demander plus de 4 places par requête. Une fois le formulaire rempli, vous recevrez un QR Code à présenter sur votre smartphone en arrivant sur place ou à imprimer sur papier pour le montrer aux agents d’accueil.