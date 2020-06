StorieTouraine, 18/06/20 – Disparition d’un homme à Esvres ; Procès du meurtre du Bd Jean Royer ; Manifestations en bord de Loire…

Et quelques nouvelles des élections municipales de Tours.

Chaque jour, la StorieTouraine vous résume l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce jeudi…

Disparition inquiétante…

En milieu d’après-midi, les gendarmes ont indiqué qu’ils recherchaient un homme de 29 ans – Kenny Commençais. Il est parti de son domicile d’Esvres dans la matinée vers 6hà bord de sa Renault Scenic et ne donne plus de nouvelles. C’est un homme de corpulence mince avec une petite barbe. En cas d’informations, appelez le 17.

Procès d’assises…

La cour d’assises d’Indre-et-Loire se réunit pour la première fois depuis le déconfinement. Depuis ce jeudi matin, elle juge un homme de 30 ans accusé d’avoir tiré dans le corps d’un homme de 46 ans le 6 avril 2017 dans une habitation du Bd Jean Royer à Tours. La victime, qui voulait se faire rembourser une dette de 150€, est mort une semaine plus tard à l’hôpital. Le suspect a été arrêté peu après les faits. Il s’est enfui avant de se rendre en appelant le 17 et la police l’a interpellé devant un tabac-presse du centre-ville. L’affaire avait fait grand bruit car le bruit de l’arme avait entraîné une rumeur d’attentat, entraînant un confinement des riverains et un retranchement des écoles du quartier. Le procureur avait alors rapidement démenti cette information pour apaiser les tensions.

Condamnation d’une nounou…

Ce mercredi le tribunal de Tours a condamné une jeune femme de 27 ans accusée d’avoir secoué une petite fille de 5 mois en 2016 à Chargé près d’Amboise. Assistante maternelle, elle en avait la garde. Absente pour raisons de santé (un cancer), elle a été condamnée à 4 ans de prison et à une interdiction d’exercer la profession. Depuis le drame, l’enfant a été opérée 6 fois en quelques mois et a perdu l’usage d’un œil.

Accident du travail mortel…

Ce mercredi, un agriculteur de 36 ans est mort dans un accident du travail à Bossay-sur-Claise. Père de trois-enfants, il était également pompier volontaire.

Elections municipales de Tours…

Le collectif C’est au Tour(s) du Peuple qui a dépassé les 5% au 1er tour du 15 mars ne soutiendra personne pour le 2e tour. « Les programmes d’Emmanuel Denis et de Christophe Bouchet ne sont pas assez différents » nous indiquait son leader Claude Bourdin cette semaine. Vu le contexte du coronavirus, il appelle aussi l’ensemble du futur conseil municipal… à démissionner un an après son élection pour organiser un nouveau scrutin. De l’autre côté de l’échiquier politique, Gilles Godefroy (Rassemblement National) est également dans une position ni Bouchet ni Denis et ne donne pas de consigne de vote.

Manifestations en bord de Loire…

Mercredi en fin d’après-midi, quelques militants d’Extinction Rébellion, de Grenpeace ou d’ANV Cop-21 se sont rassemblés pour dénoncer les subventions publiques à la compagnie low cost Ryanair ou le modèle nucléaire français. La manifestation a eu lieu au pied du Pont Wilson dans le cadre d’une journée d’action nationale avec ce mot d’ordre : Réagissons contre la réintoxication du monde. Pendant ce temps à Amboise, Extinction Rébellion a tracé 70m de piste cyclable pirate sur les bords de Loire pour réclamer plus d’aménagements vélos en ville.

Réouverture du Lulu Parc…

Le parc de loisirs de Rochecorbon redémarre son activité le 24 juin. Il faudra attendre mercredi 1er juillet pour Family Park sur son nouveau site de Sorigny.