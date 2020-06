StorieTouraine, 16/06/20 – Manif santé : 3 000 personnes à Tours ; Dépôt d’armes chez les gendarmes ; Annulation du marathon de Tours…

Et un forum pour trouver son job d’été à Tours.

La StorieTouraine est un résumé quotidien de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi.

Du monde pour défendre la santé…

Après les applaudissements aux fenêtres, la manifestation dans la rue. Ce mardi, le rassemblement organisé par les syndicats hospitaliers ou encore le Collectif Notre Santé en Danger a rassemblé bien au-delà du cercle des soignants. Près de 3 000 personnes ont défilé dans le centre-ville de Tours, de la Place Jean Jaurès aux locaux de l’Agence Régionale de Santé, avant de revenir vers le Boulevard Béranger. L’objectif : répondre à un appel national pour exiger des hausses de salaires pérennes pour tous les personnels de santé (pas seulement des primes, encore moins une médaille pour avoir été en première ligne pendant la crise du Covid) mais aussi demander la fin des fermetures d’hôpitaux, de services et de lits ou encore le renforcement des moyens humains.

Des salariés d’EHPAD, des aides à domicile, des ambulanciers étaient également dans le cortège, soutenus par des patients, des représentants du monde de la culture et de l’agriculture, des retraités, des militants politiques de gauche… Sur les banderoles, des messages pour demander un soutien durable au monde de la santé, mais aussi pour dénoncer les violences policières ou la politique globale du gouvernement et d’Emmanuel Macron (quelques Gilets Jaunes sont venus grossir les rangs). Organisé à la suite du mouvement entamé en 2019 à l’initiative des personnels des urgences, ce combat pourrait durer. Une nouvelle journée d’action pourrait avoir lieu autour du 14 juillet.

A noter qu'une nouvelle manifestation aura lieu ce mercredi matin au marché de Loches.

Les pompiers également mobilisés…

Le syndicat CFTC des pompiers d’Indre-et-Loire avait appelé à rejoindre le rassemblement et lance, dès ce mercredi 17 juin, un appel à la grève de 45 jours pour critiquer – notamment – les conditions de management au sein du Service d’Incendie et de Secours du département.

Nouvelle action des policiers…

Ils étaient une petite centaine à répondre à l’appel du syndicat Alliance pour protester une fois de plus contre l’attitude du ministère de l’intérieur à l’égard des forces de l’ordre depuis les dernières manifestations critiquant des violences policières et des actes racistes au sein de la police. Plusieurs voitures ont défilé toutes sirènes hurlantes dans le centre-ville en début d’après-midi avant un rassemblement à la préfecture. C’est la 3e manifestations en 5 jours, malgré le soutien du chef de l’Etat aux policiers et gendarmes dans son allocution de dimanche soir et malgré les déclarations du chef de la police nationale qui ne veut pas interdire la technique de la clé d’étranglement avant qu’une autre méthode ne puisse remplacer ce procédé d’interpellation.

Des armes apportées aux gendarmes…

Histoire peu banale rapportée par les gendarmes d’Indre-et-Loire : un homme est venu leur remettre tout un arsenal qu’il ne souhaitait pas conserver (d’autant que posséder des armes sans permis est passible de sanctions). Au total une quinzaine de fusils et pistolets + des munitions. Comme il a fait un dépôt au profit de l’Etat, une procédure prévue par la loi et gratuite, il n’a pas du tout eu à se justifier sur sa situation.

Forum jobs d’été…

Les offres d’emploi se font rares en cette période post-confinement mais il y a quand même des recrutements prévus cet été, à destination des jeunes. Le Bureau Information Jeunesse de Tours situé Avenue de Grammont organise donc un forum pour satisfaire les besoins des entreprises et c’est ce mercredi de 10h à 18h dans ses locaux. Venez avec votre CV c’est gratuit.

Pas de marathon cette année…

Encore un événement annulé à cause du Covid-19. Les organisateurs du marathon de Tours mais aussi des 10 et 20km de Tours annoncent ce mardi que l’événement n’aura pas lieu comme d’habitude au mois de septembre. La 7e édition du marathon et la 38e édition des 10 et 20km de Tours auront donc lieu le 26 septembre 2021 et le salon du running créé en 2019 ne reviendra pas avant les 24 et 25 septembre 2021. Si vous aviez déjà un dossard vous pouvez vous le faire rembourser ou reporter votre participation à l’année prochaine.