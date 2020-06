Rebondissement : le Tours FC pourrait finalement... rester en National 3

Pour raisons financières.

La tuile.

Ces derniers jours, le Tours Football Club était plus occupé à gérer son recrutement pour la saison 2020-2021 en National 2 plutôt que de s'occuper de questions administratives. Après avoir dominé la poule régionale de National 3, le club avait logiquement obtenu son billet pour l'échelon supérieur pendant le confinement, même sans aller au bout de la saison. La récompense d'une année réussie, et la première marche d'un retour espéré vers le niveau professionnel abandonné en 2018.

Mais les vieux démons semblent rattraper la Vallée du Cher. Ce lundi on apprend que la DNCG - le gendarme financier du foot français - recale le club et lui impose un maintien en N3. Cette même DNCG qui avait déjà forcé la formation à évoluer en 5e division après sa relégation de National 1 pour cause de dette trop importante.

On ne sait pas précisément pourquoi le Tours FC est ainsi sanctionné, d'autant que d'autres villes ne se voient pas aussi sévèrement jugées. Néanmoins, il faut préciser que la décision n'est pas définitive. Le club peut encore faire appel... mais la saison dernière ses recours n'avaient pas abouti.

Si le Tours FC doit rester en N3 c'est Bourges qui accédera en N2 car l'équipe du Cher était 2e du classement de la poule du Centre-Val de Loire mi-mars quand le championnat s'est arrêté. On attend désormais une réaction de Jean-Marc Ettori qui semblait pourtant partir confiant sur ce volet financier.