StorieTravaux, 14/06/20 – encore des fermetures sur les autoroutes cette semaine

C'est le rendez-vous du dimanche sur Info Tours : la StorieTravaux pour tout savoir des chantiers qui peuvent perturber la circulation sur vos trajets habituels, en fonction des informations remontées jusqu'à notre rédaction.

A10 :

Du lundi 15 juin à 9h au jeudi 18 juin à 17h : fermeture des deux bretelles d'entrée de l'échangeur de Château-Renault (n°18), dans les deux sens de circulation. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.



Du lundi 15 juin à 9h au mardi 16 juin à 22h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Château-Renault (n°18), en provenance de Paris. Une déviation est prévue.



Du mardi 16 juin à 22h au jeudi 18 juin à 17h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur de Château-Renault (n°18), en provenance de Bordeaux. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

A10/A85 :



Du lundi 15 juin à 7h au vendredi 19 juin à 16h : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Tours (A10), jour et nuit. Fermeture de la bretelle en provenance de Tours (A10) et en direction d'Angers (A85), jour et nuit. Suivre les déviations mises en place.

Tours :

Dès ce lundi, début d'une semaine de travaux Rue Renan entre le Boulevard Heurteloup et la Rue du Rempart, notamment pour qu'elle soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Pendant les travaux, la circulation sera déviée et seulement les accès des véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement et les horaires du chantier. Les déviations seront mises en place pour accéder aux commerces (si nécessaire). Des travaux similaires vont débuter Rue du Général Cavaignac (cette fois pour deux semaines).