Des nouvelles du Tours FC : le club a trouvé un nouveau milieu de terrain

Et garde 3 joueurs.

Il y a quelques jours, le Tours FC annonçait les arrivées de Geoffrey Marie-Louise, 28 ans, défenseur central, en provenance du C’Chartres Football (N2) et de Nathanaël Bai, 21 ans, latéral gauche, en provenance de la réserve du Mans (N3). Il confirmait au passage la prolongation de contrat de 7 hommes dans son secteur défensif.

Ce week-end, on en sait un peu plus sur le visage de l'équipe de Nourredine El Ouardani qui évoluera en National 2 à partir du 22 août, avec l'objectif de remonter rapidement en National et à terme de recoller avec le secteur professionnel (la Ligue 2), quitté par la petite porte en 2018.

En attendant la reprise de l'entraînement, les Ciel & Noir s'offrent les services de trois de leurs joueurs pour une saison supplémentaire : Clidis Da Silva, Omare Gassama et Antoine Péron, tous en milieu de terrain.

Le trio sera renforcé par un 4e homme dont l'arrivée vient d'être annoncée : Charly Pereira Lage, 26 ans, en provenance d’Andrézieux-Bouthéon (N2). Formé au Clermont Foot, il s’est ensuite imposé à Rodez en N2, avant de s’engager à l’échelon supérieur à Pau puis à Laval qui descendait de L2 en N1. Grand frère de Mathias Pereira Lage, joueur du SCO Angers en L1, Charly évoluait depuis deux saisons du côté d’Andrézieux-Bouthéon en N2 avec qui il a notamment participé à l’exploit d’éliminer l’Olympique de Marseille en Coupe de France lors de la saison 2018/2019 nous dit le club.

Deux autres arrivées sont prévues pour compltéer ce groupe de milieu de terrain. On attend également des nouvelles des attaquants.