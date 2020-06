Tours-sur-Plage, concerts, expo… 6 bons plans pour un week-end au top en Touraine

Vous allez passer du temps en bord de Loire.

Chaque vendredi Info Tours est là pour vous offrir sa sélection de choses chouettes à faire en Indre-et-Loire. Nous sommes vendredi, alors voici pour le week-end du 12-13-14 juin :

1 – C’est parti pour Tours-sur-Plage

ENFIN ! On peut siroter une bière/un jus de pomme dans ce cadre idyllique en contrebas du Quai du Portillon, au nord du Pont Wilson. Les fesses dans l’herbe s’il n’a pas plus, les yeux plongés dans la Loire, les jambes avachies dans le hamac… La Plage c’est le spot idéal de votre été à Tours et sa cabane servira les premiers dès 18h ce vendredi, jusqu’au 7 septembre. Avec des boissons et une petite restauration. On rappelle quand même que la baignade n’est pas autorisée. Pour la bronzette, faites comme vous voulez !

2 – Et on laisse les bords de Loire propres !

Le mouvement Run Eco Team Tours organise une balade pour nettoyer les déchets lâchement abandonnés par les autres. Départ 10h dimanche Place Anatole France.

3 – L’autre spot ultime des bords de Loire

Cette fois c’est à La Riche et ça s’appelle L’Arrose’Loire (jeu de mots !). C’est une exploitation agricole et une guinguette et elle fête son ouverture ce week-end. Pour manger, c’est Assafre qui gère (dürüm avec viande, végé ou végan), parquet de danse, boissons bio et locales. Angevil se chargera de l’animation musicale samedi soir de 20h à 22h30. Ce duo Electro-Pop originaire de Tours propose un cocktail à base de pop, rap et rock où se croisent Led Zep, Beasty boys, Twenty one pilots, Booba, Jesus and Mary chain....

4 – Je jardine, tu jardines…

On vous a récemment parlé des Jardinières Masquées qui remplissent les bosquets inutilisés de la ville avec des légumes qu’on pourra manger quand ils auront poussé. Chacun peut se servir, et c’est encore mieux si on participe à l’arrosage ou à l’entretient. Opération plantation ce vendredi de 18h à 21h Place de Strasbourg puis dimanche de 14h à 17h dans le quartier Monconseil au Parc de la Grenouillère.

5 – De l’art !

Que c’est chouette de savoir que les expos reprennent… Allez, on file à Montbazon ce vendredi-samedi-dimanche 14h30-18h à la Maison des Arts avec l’expo de Patrick Doessant. C’est de l’aquarelle et c’est gratuit (vous penserez à prendre votre masque ?).

6 – Un château (presque) pour vous tous seuls

Ce dimanche 14 juin les propriétaires du château de Champchevrier font les guides touristiques de leur demeure pour des groupes de 10 personnes maximum et à tarif préférentiel (7€50). Vous y découvrirez les belles pièces du monument meublées d’objets des XVIIe et XVIIIe siècles. Ah, au fait : réservation obligatoire par ici !