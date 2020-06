Youpi ! La Rue Châteauneuf en mode piéton pour profiter du week-end

Pas de voitures mais des terrasses.

A en juger par vos commentaires sur Facebook ou Instagram, ça vous a pas mal plu la piétonnisation partielle de la Place du Grand Marché pour permettre aux restaurants du coin d'avoir de belles terrasses et de respecter la distanciation physique imposée par la situation sanitaire (le coronavirus rôde encore).

Forcément, ça donne des idées ailleurs. La ville a reçu plein de demandes pour des extensions de terrasses et elle avait promis qu'elle n'hésiterait pas à condamner des places de parking ou à fermer des rues pour qu'on puisse se poser tranquille entre potes.

Une semaine après la pose de plots autour du Monstre (jusqu'en octobre, on le rappelle), c'est la Rue Châteauneuf qui a droit à son traitement spécial déconfinement avec une interdiction de la circulation le vendredi soir (16h-2h) et le samedi (11h-2h). Pas de voitures, pas de motos, juste des circulations douces pour rejoindre tranquillement la Tour Charlemagne et la Rue des Halles, se poser au Tournesol, ou chez Les Maquereaux.

"Il a été constaté le week-end dernier une forte affluence dans certaines rues de la Ville, ce dont nous nous réjouissions pour la reprise commerciale. Cette affluence a pu amener certains piétons à déambuler sur la chaussée, notamment sur le secteur de la rue et de la place Châteauneuf. Afin d’écarter tout danger, il est donc décidé de piétonniser ces espaces chaque vendredi et samedi, dès ce vendredi 12 juin, pour tout l’été" explique la municipalité.

Alors, apéro ?