StorieTouraine, 10/06/20 – 35h de fermeture pour l’A85 ; Sanction pour Synthron à Auzouer ; La Touraine sur M6 et France 2 cette semaine…

On parle aussi de fermetures de magasins.

La StorieTouraine vous résume l’info des dernières 24h dans le département. Voici l’édition de ce mercredi :

-----------

Rappel sur la route…

Il y a des travaux sur l’A85 et l’autoroute est complètement fermée de ce mercredi 20h à vendredi 7h dans les deux sens, entre Langeais et Bourgueil. Une déviation est mise en place.

Fermeture de magasins…

L’entreprise Espace Emereaude basée dans le Maine-et-Loire va bientôt fermer les deux magasins qui dépendent de son enseigne en Indre-et-Loire : celui de Parçay-Meslay et celui de Ballan-Miré, ce qui concerne une grosse vingtaine de salariés. La crise du coronavirus n’est évidemment pas étrangère à cette décision. Certains employés pourraient être reclassés. Le maire de Ballan-Miré a indiqué qu’il allait rencontrer la direction prochainement.

Amende pour Synthron…

L’usine d’Auzouer-en-Touraine a été condamnée cette semaine par le tribunal de Tours parce que certains de ses salariés ont été exposés à un arc électrique et une fuite d’ammoniaque en 2017 dans ce site industriel classé SEVESO seuil haut. L’entreprise établie près de Château-Renault devra payer une amende de 8 000€

Du changement au CES Tours…

Un duo d’entraîneurs rejoint le banc du club de basket féminin N°1 dans le département (il évolue en N2). Olivier Bertrand et Marc Thiblet vont remplacer Laura Loembet malgré ses bons résultats. Elle reste néanmoins au club, dans l’organisation technique. Olivier Bertrand sera coach principal et Marc Thiblet son assistant. Le 1er a déjà exercé à l’UTBM et le second à Saint-Avertin ou au PLLL.

La Touraine à la télé…

Ce mercredi soir, veillez tard (ou prévoyez de mater le replay). Après la finale de Top Chef, l’émission Top Chef Les Grands Duels s’intéressera notamment au Sainte-Maure-de-Touraine avec un producteur de notre fromager de chèvre AOP. Le programme présenté par Stéphane Rotenberg et François-Régis Gaudry oppose d’anciens candidats du concours culinaire d’M6 dans des défis pour mettre en avant des produits du terroir. Sinon, samedi soir, le Tourangeau Julien sera de retour dans l’émission N’Oubliez pas les Paroles de France 2 pour un combat des maestros en prime time.