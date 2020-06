2e tour des Municipales : Tours manque grandement d'assesseurs et présidents de bureaux de vote

Le scrutin est compliqué à organiser.

Vous faites quoi le dimanche 28 juin de 8h à 19h (voire un peu plus tard pour gérer le dépouillement) ? Ce jour-là c'est le 2e tour des élections municipales dans 33 communes d'Indre-et-Loire dont Amboise, Langeais, Chinon, Autrèche, Saint-Pierre-des-Corps, Gizeux... et Tours. 2 candidats sont en compétition (l'écologiste Emmanuel Denis et le maire sortant Christophe Bouchet) mais pour que le scrutin se déroule correctement il faut du monde pour tenir les bureaux de vote.

A chaque fois c'est la même chose : dans les grandes villes comme Tours, il y a toujours un appel aux bénévoles pour présider un bureau ou tenir le rôle d'assesseur. Mais là, avec la peur du coronavirus et le débat autour du 1er tour (fallait-il l'organiser ou pas ?), on imagine que ça complexifie un peu la mission. Notamment parce que des personnes âgées souvent volontaires préfèrent passer leur tour cette fois-ci.

Bref, à deux semaines du jour J, la mairie s'inquiète et lance un appel aux bonnes volontés. La seule condition : être inscrite ou inscrit sur les listes électorales de la commune.

Actuellement, 7 bureaux de vote sont à la recherche de leurs présidents (Paul-Bert ; Les Douets ; Blanqui-Mirabeau ; Velpeau ; Les Fontaines ; Saint-François). 15 bureaux de vote sont à la recherche de leurs assesseurs titulaires (Tranchée ; Tourettes (2) ; Europe (4) ; Les Douets ; Monsoudun ; Blanqui-Mirabeau ; Velpeau-La Fuye ; Pasteur Saint-Paul (2) ; La Bergeonnerie ; Les Tanneurs) et 4 bureaux de vote sont à la recherche à la fois de leurs présidents et de leurs assesseurs (Montjoyeux (2); Tonnellé ; Saint-François).

Si nécessaire le jour du vote, les premières personnes à se présenter peuvent être réquisitionnées.

Au total, 84 présidents de bureaux de votes et 252 assesseurs titulaires sont nécessaires pour un bon fonctionnement des 84 bureaux de vote de la Ville de Tours. Pour s’inscrire, déposez votre candidature en ligne par le biais du formulaire disponible en suivant ce lien.