StorieTouraine, 09/06/20 – Un chef d’entreprise tourangeau enchaîné à une assurance ; Sûreté satisfaisante à la centrale de Chinon ; Un Pavillon Bleu en Touraine…

Chaque jour la StorieTouraine vous résume l’actualité de l’Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi :

Coup d’éclat d’un petit patron…

Martial Léotard est gérant de l’entreprise Les Ducs de Richelieu dans la commune tourangelle éponyme située près de Chinon. Ce mardi il a tenté d’attirer l’attention sur sa situation en pleine crise sanitaire en s’enchaînant devant les locaux de la Mutuelle de Poitiers Assurance à Ligugé, dans le département voisin de la Vienne. Il demande une indemnisation de 62 000€ à cause de la perte de chiffre d’affaire de sa société spécialisée dans l’organisation de mariages. L’homme a refusé une proposition de négociation « classique » dans une salle de réunion et évoqué l’idée de faire une grève de la faim.

Des nouvelles de la centrale de Chinon…

Dans son dernier rapport, l’Autorité de Sûreté Nucléaire indique que le niveau de sécurité de la centrale d’Avoine-Chinon est « satisfaisant », malgré un « manque de rigueur » dans la préparation de l’activité. Cela dit, la gestion du risque incendie s’est améliorée. Le site n’est pas spécifiquement visé après la détection de rejets d’un produit radioactifs dans la Loire. De nouvelles analyses seront tout de même menées en 2021.

Organisation de la mairie de La Riche…

Le maire Wilfried Schwartz va exercer son 2e mandat avec Felipe Ferreira Pousos en tant que 1er adjoint (urbanisme, grands projet, tram, économie) ; Noura Kenani à la jeunesse, la solidarité, l’emploi ou la politique de la ville ; Dominique Defives (éducation, concertation, mobilités douces) ; Martine Allain (culture, patrimoine) ; Habib Bahnes (tranquillité publique, citoyenneté) ; Marie-Christine Darcier (vie associative, sport, santé) ; Charles Thiou (voirie, espaces verts) ; Rabia Hadjidj-Bouakkaz (équipements publics) et Damien Mateos (transition écologique).

Des nouvelles du foot…

On connait la composition de la poule régionale de National 3 pour la saison prochaine. Exit le Tours FC qui monte en N2 et St-Cyr qui tombe en R1. Restent Ballan-Miré (FCOT), Avoine et Montlouis ; Déols et Saint-Jean-le-Blanc sont promus. En Régional 1 Joué-lès-Tours est promu aux côtés de Chambray, Azay/Cheillé, Tour Portugal monte en R2 aux côtés des Portugais de Joué ou Montlouis 2 dans la poule A. Le TFC et le FCOT 2 sont dans la poule B

Arrivée à l’UTBM…

Seydou Ndiaye rejoint le club de basket tourangeau. Il a déjà joué en Touraine au PLLL. Il évoluera en N3 et sera partenaire d’entraînement de l’équipe première de N1.

Pavillon Bleu…

Cette année encore, le Lac des Bretonnières de Joué-lès-Tours a décroché le Pavillon Bleu synonyme de bonne qualité de l’eau et de respect de l’environnement. Mais le sitye ne sera pas ouvert à la baignade cette année à cause du Covid-19. 3 autres plages de la région ont obtenu ce label convoité : Villiers-sur-Loir (41), Châlette-sur-Loing (45) et Eguzon (36).