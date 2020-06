Après le Covid, le plan de la ville de Tours pour juillet-août

Les enfants pourront être accueillis tout l'été.

Depuis le 11 mai, le gouvernement interdit les classes de plus de 15 élèves pour éviter une seconde vague de l'épidémie de coronavirus ce qui entraîne beaucoup de difficultés pour les familles qui ne peuvent pas remettre leurs enfants à l'école, ou pas tous les jours. Des parents également inquiets pour les grandes vacances d'été : comment ça va se passer, alors qu'ils avaient l'habitude d'emmener leurs enfants au centre de loisirs ? D'autant plus que certains projets sont tombés à l'eau comme les colonies de vacances que le Conseil Départemental envisageait d'organiser à Quiberon en Bretagne (640 enfants devront trouver un plan B).

Ce mardi la ville de Tours dévoile son plan pour juillet et août :

Des stages thématiques gratuits de 2 semaines seront proposés aux enfants ayant besoin de renforcer leurs apprentissages scolaires. Les matinées seront encadrées par des enseignants et les après-midis consacrés à des activités de loisirs et de découverte sportive, artistique, exploration de la nature... avec l’encadrement d’animateurs. Si une famille est intéressée, elle peut prendre directement contact avec l’enseignant de son enfant pour vérifier son éligibilité au dispositif. 2 sessions sont déjà programmées du 7 au 17 juillet et du 20 au 31 juillet

Des accueils de loisirs seront organisés dans les 12 sites habituels et peut-être également à la Charpraie. Si une famille est intéressée, elle peut prendre directement contact avec le secrétariat de la Direction Education au 02 47 21 66 38 ou avec l’opérateur périscolaire de l’école

On ne connait pas encore les consignes sanitaires qui devront être repsectées et le nombre de places précis mis à disposition des parents. On vous conseille donc de vous renseigner sans trop tarder.