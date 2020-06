[Tranche de Covi(e)d #7] A Tours, le jeu de mime qui respecte les gestes barrières

L'idée d'une bande de potes pour rythmer le déconfinement.

Le confinement terminé, Info Tours inaugure une nouvelle rubrique participative : Tranche de Covi(e)d. C’est à vous d’imaginer ce que vous avez envie d’y lire ou d’y voir. Contactez-nous par mail ([email protected]) et transmettez-nous un texte, une photo, une vidéo, une musique, un dessin… qui résume votre état d’esprit en cette période particulière. Témoignez de votre quotidien, de vos difficultés, de vos joies, de vos espoirs, de vos envies, de vos rêves… Nous publierons régulièrement une sélection de messages.

Sur YouTube, ils se font appeler Les Challengers. Leur chaîne est apparue pendant le confinement et suscite pour l'instant un intérêt timoré. Ce sont trois gars de Tours : Nawaaz, Boris et Julien. Objectif affiché : dépasser leurs propres limites, leurs appréhensions, relever des défis. Du genre organiser une partie de loups garrous regroupant des inconnus ou se balader dans la rue, accoster des gens et leur proposer un jeu de mimes.

Masques sur le visage, c'est ainsi qu'on les retrouve Place du Grand Marché ou dans le Jardin des Prébendes le temps de petites parties avec des groupes posés là, et qui acceptent de se laisser filmer le temps de quelques minutes. Un procédé qui n'est pas révolutionnaire mais a pour objectif de recréer du lien après des semaines d'isolement.

