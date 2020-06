On sait à quoi va ressembler la défense du Tours FC à la reprise

Les premiers recrutements sont faits.

Le Tours FC a dû stopper sa saison 2019/2020 de façon prématurée à cause du confinement avec une satisfaction : 1er de sa poule, il monte au niveau supérieur et évoluera donc en National 2 à partir du 22 août, date fixée pour la reprise du championnat.

Alors à quoi va ressembler la nouvelle équipe toujours coachée par Nourredine El Ouardani ? Dans un communiqué, le club Ciel et Noir a donné quelques précisions au sujet de son bloc défensif :

Du côté des prolongations, Jules Goda, Hugo Cointard, Arthur Deboeuf, Xavier Grondin, Victor Mouangue, Benjamin Tison et Clément Perraguin restent à la Vallée du Cher.

Du côté des nouveaux joueurs, le Tours FC annonce les arrivées de Geoffrey Marie-Louise, 28 ans, défenseur central, en provenance du C’Chartres Football (N2) et de Nathanaël Bai, 21 ans, latéral gauche, en provenance de la réserve du Mans (N3).



Natif de Tours, Geoffrey Marie-Louise est passé par Montlouis, St Cyr-sur-Loire et le FC Ouest Tourangeau avant de s’engager au C’Chartres Football en 2017. Après un court passage au SO Cholet en N1, il a filé à Chartres.



Formé aux Girondins de Bordeaux, NathanaëlBal côtoyait le groupe professionnel des Chamois Niortais avec des apparitions dans le groupe en L2 et deux saisons avec la réserve en N3. Il évoluait l’année dernière du côté de la réserve du Mans en N3.