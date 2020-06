StorieTouraine, 08/06/20 – Panne de tram ; Grève à la ville de Tours ; Objet suspect dans le ciel tourangeau…

On évoque aussi une fuite de gaz à Montlouis.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité des dernières 24h en Indre-et-Loire, mis à jour si nécessaire. Voici l’édition de ce lundi.

-----------

Panne de tram à Tours…

Ce lundi matin, impossible de parcourir la ligne A de Vaucanson à Jean Monnet : comme cela arrive ponctuellement, le système d’alimentation électrique des rames par le sol est tombé en panne en centre-ville. D’abord Fil Bleu a mis en place un bus Plan B au sud de la Loire puis a fait circuler la ligne en boucle entre la gare et Joué, et de Place Choiseul à Vaucanson. Le retour à la normale a eu lieu vers midi après 6h de complications.

Fuite de gaz…

12 pompiers ont été engagés Rue Auguste et Louis Lumière à Montlouis-sur-Loire ce lundi matin. 8 personnes ont été évacuées.

Grève à la ville de Tours…

La CGT, la CFDT et FO appellent les agents à cesser le travail dès ce mardi afin de réclamer une prime pour l’ensemble des agents mobilisés pendant le confinement, pas seulement ceux qui se sont rendus sur leur lieu de travail comme ce qu’a voté le conseil municipal (500€). Un rassemblement doit se tenir ce mardi à 13h dans la cour de la mairie.

Recrutement à Saint-Cyr-sur-Loire…

Le club de hand qui vient de monter en National 1 (3e division) annonce l’embauche d’un ex-pro : le Serbe Velkjo Indjic, 35 ans, 1m93 pour 118kg. Il a marqué près de 300 buts en 149 matchs avec Ivry et rejoint Pétraud et M’Tima, deux autres joueurs vus en première divisions et qui seront en Touraine la saison prochaine.

Première recrue au FCOT…

Le club de Nationale 3 de Ballan-Miré et Savonnières annonce son premier recrutement pour la saison 2020-2021 : Ryan Da Veiga, milieu de terrain précédemment en poste à Beauvais. Il a 23 ans.

Les dates précises de la guinguette de Tours...

Elles viennent d'être annoncées par la ville :

- La Plage, du 12 juin au 7 septembre

- Chez Dupont, du 24 juin au 20 septembre

- La Guinguette Principale, du 25 juin au 20 septembre

Un OVNI dans le ciel tourangeau ?

Des observateurs ont signalé le passage d’un objet lumineux dans le ciel tourangeau ce samedi soir, peu avant minuit. Il a été observé à Tours, Ballan-Miré… mais aussi en région parisienne, en Bourgogne. Selon un site spécialisé il s’agirait d’une météorite. Sa vitesse d’entrée dans l’atmosphère est estimée à 38km par seconde. Le phénomène est qualifié de bolide, soit une étoile filante très lumineuse.